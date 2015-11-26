Лидер NIGHTWISH: «Музыка для нового альбома готова»
Лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen вносит последние штрихи в сочинение нового материала:
«Музыкально все песни готовы. Я все еще работаю над некоторыми текстами. И, конечно же, процесс аранжировок и репетиций займет месяцы — на самом деле, весь целый год мы посвятим этому. Но все песни, которые войдут в альбом, включая их названия, включая название альбома — все уже есть. Так что с этого момента только аранжировки и сглаживание всех углов!»
StygianSaviour
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