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Nightwish

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27 ноя 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Музыка для нового альбома готова»

19 ноя 2018 : 		 Фрагмент из DVD NIGHTWISH

27 окт 2018 : 		 Концертный диск NIGHTWISH будет переиздан

18 сен 2018 : 		 NIGHTWISH определились с местом съемки DVD

3 июл 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH готово 70—80 процентов материала для нового альбома

16 мар 2018 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

12 мар 2018 : 		 Фэн-видео открывающего выступления NIGHTWISH "Decades World Tour"

8 мар 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Общая концепция у меня уже есть»

2 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

28 фев 2018 : 		 Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы

23 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

13 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

12 фев 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH есть шесть готовых песен

12 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза NIGHTWISH

29 ноя 2017 : 		 NIGHTWISH в марте выпустят сборник лучших песен

9 июн 2017 : 		 Новый тур NIGHTWISH стартует в марте

18 апр 2017 : 		 Биография басиста NIGHTWISH доступна в предзаказе

13 апр 2017 : 		 NIGHTWISH получили золото

17 мар 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH родила дочку

7 мар 2017 : 		 В честь лидера NIGHTWISH назвали насекомое

17 янв 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о паузе в год

5 янв 2017 : 		 Успехи в чартах NIGHTWISH

16 дек 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

10 дек 2016 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

8 дек 2016 : 		 Рассказ об издании нового релиза NIGHTWISH

8 дек 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о своих словах про SLAYER

2 дек 2016 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH

1 дек 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «SLAYER — ужасная команда»

28 ноя 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Мы вернёмся на коне в 2018 году!»

26 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

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Лидер NIGHTWISH: «Музыка для нового альбома готова»



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Лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen вносит последние штрихи в сочинение нового материала:

«Музыкально все песни готовы. Я все еще работаю над некоторыми текстами. И, конечно же, процесс аранжировок и репетиций займет месяцы — на самом деле, весь целый год мы посвятим этому. Но все песни, которые войдут в альбом, включая их названия, включая название альбома — все уже есть. Так что с этого момента только аранжировки и сглаживание всех углов!»



TUOMAS HOLOPAINEN On Next NIGHTWISH Album: 'All The Songs Are Now Done Musically'




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

StygianSaviour


27 ноя 2018, 01:31		Отличная новость. Не подведи!


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