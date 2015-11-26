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Лидер NIGHTWISH : «Музыка для нового альбома готова»



Лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen вносит последние штрихи в сочинение нового материала:



«Музыкально все песни готовы. Я все еще работаю над некоторыми текстами. И, конечно же, процесс аранжировок и репетиций займет месяцы — на самом деле, весь целый год мы посвятим этому. Но все песни, которые войдут в альбом, включая их названия, включая название альбома — все уже есть. Так что с этого момента только аранжировки и сглаживание всех углов!»















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