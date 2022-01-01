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*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 12
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Nightwish

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|||| 23 дек 2022

Вокалистка NIGHTWISH: «Рада, что у меня есть такая возможность!»



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Вокалиста NIGHTWISH Floor Jansen поделилась следующим сообщением:

«За несколько минут до финального шоу нашего европейского тура на заполненной до отказа O2 Arena в Праге, меня переполняет столько эмоций. Этот тур стал для меня незабываемым событием как в личном, так и в профессиональном плане.

На личном уровне, это был трудный период восстановления после операции и подготовки к лучевой терапии, но каждый день становился немного лучше благодаря энергии выступления с Nightwish, любви друзей и семьи, а также ощущению силы и любви наших удивительных поклонников. И на профессиональном уровне это был незабываемый опыт. От двух распроданных концертов в Амстердаме, где к нам присоединился Хенк Поорт для специального исполнения "The Phantom Of The Opera", до 22 концертов, которые мы отыграли по всей Европе, каждый момент был незабываемым.

Я очень благодарна за возможность делать то, что я люблю, и за поддержку наших поклонников, которые были с нами на каждом шагу. Спасибо вам за вашу неизменную поддержку!»

NIGHTWISH Vocalist FLOOR JANSEN Checks In From Last Show Of European Tour -




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