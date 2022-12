23 дек 2022



Вокалистка NIGHTWISH: «Рада, что у меня есть такая возможность!»



Вокалиста NIGHTWISH Floor Jansen поделилась следующим сообщением:



«За несколько минут до финального шоу нашего европейского тура на заполненной до отказа O2 Arena в Праге, меня переполняет столько эмоций. Этот тур стал для меня незабываемым событием как в личном, так и в профессиональном плане.



На личном уровне, это был трудный период восстановления после операции и подготовки к лучевой терапии, но каждый день становился немного лучше благодаря энергии выступления с Nightwish, любви друзей и семьи, а также ощущению силы и любви наших удивительных поклонников. И на профессиональном уровне это был незабываемый опыт. От двух распроданных концертов в Амстердаме, где к нам присоединился Хенк Поорт для специального исполнения "The Phantom Of The Opera", до 22 концертов, которые мы отыграли по всей Европе, каждый момент был незабываемым.



Я очень благодарна за возможность делать то, что я люблю, и за поддержку наших поклонников, которые были с нами на каждом шагу. Спасибо вам за вашу неизменную поддержку!»







