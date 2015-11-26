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Nightwish

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15 июн 2021 : 		 Переиздание NIGHTWISH выйдет летом

5 июн 2021 : 		 Новый басист NIGHTWISH рассказал, как оказался в группе

4 июн 2021 : 		 NIGHTWISH собрали 150 000 зрителей

28 май 2021 : 		 NIGHTWISH представили басиста

18 май 2021 : 		 NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года

13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»

20 апр 2021 : 		 Анонс концерта NIGHTWISH

15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

6 апр 2021 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

26 мар 2021 : 		 Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH: «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»

1 мар 2021 : 		 Кавер-версия M83 от вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2021 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

4 фев 2021 : 		 NIGHTWISH перенесли виртуальный концерт

29 янв 2021 : 		 Пазлы NIGHTWISH выйдут весной

18 янв 2021 : 		 Кавер-версия Лары Фабиан от вокалистки NIGHTWISH

12 янв 2021 : 		 Marko Hietala уходит из NIGHTWISH

28 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «И что всех так волнует мой рост?»

25 дек 2020 : 		 "Ave Maria" от вокалистки NIGHTWISH

22 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

18 дек 2020 : 		 Концерты NIGHTWISH состоятся весной

15 дек 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

7 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH
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Переиздание NIGHTWISH выйдет летом



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Шестого августа Nuclear Blast выпустит переиздание альбома NIGHTWISH "Once" в различных вариантах, включая лимитированный бокс-сет.

Трек-лист:

CD1:
1. Dark Chest Of Wonders
2. Wish I Had An Angel
3. Nemo
4. Planet Hell
5. Creek Mary's Blood
6. The Siren
7. Dead Gardens
8. Romanticide
9. Ghost Love Score
10. Kuolema Tekee Taiteilijan
11. Higher Than Hope

CD2:
1. Dark Chest Of Wonders (instrumental)
2. Wish I Had An Angel (instrumental)
3. Nemo (instrumental)
4. Planet Hell (instrumental)
5. Creek Mary's Blood (instrumental)
6. The Siren (instrumental)
7. Dead Gardens (instrumental)
8. Romanticide (instrumental)
9. Ghost Love Score (instrumental)
10. Kuolema Tekee Taiteilijan (instrumental)
11. Higher Than Hope (instrumental)

CD3:
1. Live To Tell The Tale
2. White Night Fantasy
3. Where Were You Last Night
4. Nemo (Video Edit)
5. Nemo (Orchestral Version)
6. Nemo (Singback Version)
7. Nemo (Demo)
8. Wish I Had An Angel (Demo)
9. Ghost Love Score (Orchestral Version)
10. Creek Mary's Blood (Orchestral Instrumental Version)
11. Creek Mary's Blood (Orchestral Vocal Version)
12. The Siren (Edited Version)
13. The Siren (Live)
14. Kuolema Tekee Taiteilijan (Live)

CD4:
1. Dark Chest Of Wonders (live 2005)
2. The Siren (live 2005)
3. Ever Dream (live 2005)
4. Deep Silent Complete (live 2005)
5. The Kinslayer (live 2005)
6. High Hopes (live 2005)
7. Planet Hell (live 2005)
8. Wishmaster (live 2005)
9. Slaying The Dreamer (live 2005)
10. Kuolema tekee taiteilijan (live 2005)
11. Nemo (live 2005)
12. Ghost Love Score (live 2005)
13. Over The Hills & Far Away (live 2005)
14. Wish I Had An Angel (live 2005)

Vinyl1:

Side A.
1. Dark Chest Of Wonders
2. Wish I Had An Angel
3. Nemo
4. Planet Hell

Side B.
5. Creek Mary's Blood
6. The Siren
7. Dead Gardens

Side C.
8. Romanticide
9. Ghost Love Score
10. Kuolema Tekee Taiteilijan

Side D.
11. Higher Than Hope
12. Live To Tell The Tale
13. White Night Fantasy
14. Where Were You Last Night

Vinyl2:

Side A.
1. Dark Chest Of Wonders (instrumental)
2. Wish I Had An Angel (instrumental)
3. Nemo (instrumental)
4. Planet Hell (instrumental)

Side B.
5. Creek Mary's Blood (instrumental)
6. The Siren (instrumental)
7. Dead Gardens (instrumental)

Side C:
8. Romanticide (instrumental)
9. Ghost Love Score (instrumental)
10. Kuolema Tekee Taiteilijan (instrumental)

Side D:
11. Higher Than Hope (instrumental)

NIGHTWISH - Remastered Limited



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


15 июн 2021, 16:47		Куплю винил и хватит


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