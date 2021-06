сегодня



Переиздание NIGHTWISH выйдет летом



Шестого августа Nuclear Blast выпустит переиздание альбома NIGHTWISH "Once" в различных вариантах, включая лимитированный бокс-сет.



Трек-лист:



CD1:

1. Dark Chest Of Wonders

2. Wish I Had An Angel

3. Nemo

4. Planet Hell

5. Creek Mary's Blood

6. The Siren

7. Dead Gardens

8. Romanticide

9. Ghost Love Score

10. Kuolema Tekee Taiteilijan

11. Higher Than Hope



CD2:

1. Dark Chest Of Wonders (instrumental)

2. Wish I Had An Angel (instrumental)

3. Nemo (instrumental)

4. Planet Hell (instrumental)

5. Creek Mary's Blood (instrumental)

6. The Siren (instrumental)

7. Dead Gardens (instrumental)

8. Romanticide (instrumental)

9. Ghost Love Score (instrumental)

10. Kuolema Tekee Taiteilijan (instrumental)

11. Higher Than Hope (instrumental)



CD3:

1. Live To Tell The Tale

2. White Night Fantasy

3. Where Were You Last Night

4. Nemo (Video Edit)

5. Nemo (Orchestral Version)

6. Nemo (Singback Version)

7. Nemo (Demo)

8. Wish I Had An Angel (Demo)

9. Ghost Love Score (Orchestral Version)

10. Creek Mary's Blood (Orchestral Instrumental Version)

11. Creek Mary's Blood (Orchestral Vocal Version)

12. The Siren (Edited Version)

13. The Siren (Live)

14. Kuolema Tekee Taiteilijan (Live)



CD4:

1. Dark Chest Of Wonders (live 2005)

2. The Siren (live 2005)

3. Ever Dream (live 2005)

4. Deep Silent Complete (live 2005)

5. The Kinslayer (live 2005)

6. High Hopes (live 2005)

7. Planet Hell (live 2005)

8. Wishmaster (live 2005)

9. Slaying The Dreamer (live 2005)

10. Kuolema tekee taiteilijan (live 2005)

11. Nemo (live 2005)

12. Ghost Love Score (live 2005)

13. Over The Hills & Far Away (live 2005)

14. Wish I Had An Angel (live 2005)



Vinyl1:



Side A.

1. Dark Chest Of Wonders

2. Wish I Had An Angel

3. Nemo

4. Planet Hell



Side B.

5. Creek Mary's Blood

6. The Siren

7. Dead Gardens



Side C.

8. Romanticide

9. Ghost Love Score

10. Kuolema Tekee Taiteilijan



Side D.

11. Higher Than Hope

12. Live To Tell The Tale

13. White Night Fantasy

14. Where Were You Last Night



Vinyl2:



Side A.

1. Dark Chest Of Wonders (instrumental)

2. Wish I Had An Angel (instrumental)

3. Nemo (instrumental)

4. Planet Hell (instrumental)



Side B.

5. Creek Mary's Blood (instrumental)

6. The Siren (instrumental)

7. Dead Gardens (instrumental)



Side C:

8. Romanticide (instrumental)

9. Ghost Love Score (instrumental)

10. Kuolema Tekee Taiteilijan (instrumental)



Side D:

11. Higher Than Hope (instrumental)







