5 янв 2023



NIGHTWISH начнут запись в 2023



Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen в недавнем интервью рассказала о планах группы:



«Во время пандемии Tuomas не сидел сложа руки и сочинил целый альбом. Мы, счастливчики, уже смогли услышать его демо-записи. И это первый раз в истории Nightwish, когда есть альбом, который практически готов для дальнейшей работы. Мы будем записывать его в 2023 году».

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