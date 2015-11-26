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Nightwish

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16 ноя 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

23 окт 2021 : 		 NIGHTWISH отыграют несколько концертов с AMORPHIS и SONATA ARCTICA

13 сен 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

31 авг 2021 : 		 Кавер-версия KADAWATHA от вокалистки NIGHTWISH

24 авг 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Уход Floor будет концом»

4 авг 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH хотела бы совмещать сольную карьеру и участие в группе

29 июл 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

21 июл 2021 : 		 Видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

16 июл 2021 : 		 Фрагмент концерта NIGHTWISH

1 июл 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Любила я в детстве блэчка жахнуть!»

22 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — об уходе басиста: «Это был очень неожиданный сюрприз»

16 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH и HENK POORT исполняют тему из мюзикла

15 июн 2021 : 		 Переиздание NIGHTWISH выйдет летом

5 июн 2021 : 		 Новый басист NIGHTWISH рассказал, как оказался в группе

4 июн 2021 : 		 NIGHTWISH собрали 150 000 зрителей

28 май 2021 : 		 NIGHTWISH представили басиста

18 май 2021 : 		 NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года

13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»

20 апр 2021 : 		 Анонс концерта NIGHTWISH

15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

6 апр 2021 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

26 мар 2021 : 		 Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH: «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»
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Видео с выступления NIGHTWISH



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Видео с выступления NIGHTWISH, состоявшегося 14 ноября в Осло, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Noise"
"Planet Hell"
"Tribal"
"Élan"
"Storytime"
"She Is My Sin"
"Harvest"
"7 Days to the Wolves"
"Dark Chest of Wonders"
"I Want My Tears Back"
"Ever Dream"
"Nemo"
"How's the Heart?" (Acoustic)
"Shoemaker"
"Last Ride of the Day"
"Ghost Love Score"
"The Greatest Show on Earth"

NIGHTWISH Return To The Stage; Fan-Filmed Video From Oslo Show Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Evil3062


16 ноя 2021, 13:11		а там все привитые или с куку кодом? или все же хватит истерить на пустом месте нашим чинушам?

Darkside.ru Member

Starbreaker


16 ноя 2021, 13:42		Evil3062

Это наши чинуши как раз с сильным запозданием всё копируют с западного мира.
Там уже чуть ли не полгода как никого не пускают на концерты без кода, ни зрителей, ни музыкантов, ни технический персонал.
Бывают, конечно, исключения, но в основном - так, в том числе и в этом туре Nightwish)

Svarg_1349


16 ноя 2021, 18:33		Ну нормально. Осталось только Эмппу свалить и будет полная идиллия. И насколько я понимаю, вокал Марко решили оставить в качестве плюса на концертах, ну так себе получилось.


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