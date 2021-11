сегодня



Видео с выступления NIGHTWISH



Видео с выступления NIGHTWISH, состоявшегося 14 ноября в Осло, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Noise"

"Planet Hell"

"Tribal"

"Élan"

"Storytime"

"She Is My Sin"

"Harvest"

"7 Days to the Wolves"

"Dark Chest of Wonders"

"I Want My Tears Back"

"Ever Dream"

"Nemo"

"How's the Heart?" (Acoustic)

"Shoemaker"

"Last Ride of the Day"

"Ghost Love Score"

"The Greatest Show on Earth"







