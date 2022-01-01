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JUKKA KOSKINEN стал постоянным членом NIGHTWISH



Группа NIGHTWISH официально ввела в состав нового участника — JUKKA KOSKINEN:



«Мы рады сообщить, что наш дорогой друг Jukka Koskinen официально введён в состав группы. Мы были невероятно благодарны ему за то, что он был с нами во время гастролей, и вполне естественно, что он официально стал членом коллектива».









WeвЂ™re delighted to announce our dear friend Jukka Koskinen ( @jukkiskoskinen ) is officially inaugurated as a member of the band. рџ™Џ We've been incredibly thankful to have him on our side while touring and it only feels natural to have him join the band officially. рџ¤Ќ pic.twitter.com/l3sm6wUiZk





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