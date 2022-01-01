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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 46
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
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Nightwish

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23 авг 2022 : 		 JUKKA KOSKINEN стал постоянным членом NIGHTWISH

16 авг 2022 : 		 NIGHTWISH — о новом материале

5 авг 2022 : 		 NIGHTWISH начнут запись летом

19 июл 2022 : 		 Бывший басист NIGHTWISH не ждёт звонка от группы

4 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH

22 июн 2022 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN и NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Новое видео вокалистки NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит LOTTE

20 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит JOHANNES OERDING

17 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит KELVIN'a JONES'a

16 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN и SDP исполнили хит NIGHTWISH на немецком

13 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Раньше 2023 мой альбом не ждите»

12 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит ELIF

10 май 2022 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

7 май 2022 : 		 NIGHTWISH открыли североамериканский тур

6 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит SDP

5 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN: «Я никогда не покину NIGHTWISH»

3 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет CLUESO

19 апр 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполнила новую песню

25 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки NIGHTWISH

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 мар 2022 : 		 NIGHTWISH начали работу над альбомом

28 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

14 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH
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JUKKA KOSKINEN стал постоянным членом NIGHTWISH



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Группа NIGHTWISH официально ввела в состав нового участника — JUKKA KOSKINEN:

«Мы рады сообщить, что наш дорогой друг Jukka Koskinen официально введён в состав группы. Мы были невероятно благодарны ему за то, что он был с нами во время гастролей, и вполне естественно, что он официально стал членом коллектива».

WeвЂ™re delighted to announce our dear friend Jukka Koskinen (@jukkiskoskinen) is officially inaugurated as a member of the band. рџ™Џ We've been incredibly thankful to have him on our side while touring and it only feels natural to have him join the band officially. рџ¤Ќ pic.twitter.com/l3sm6wUiZk






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