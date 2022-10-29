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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 43
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 20
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
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Nightwish

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28 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Операция прошла успешно»

26 окт 2022 : 		 У вокалистки NIGHTWISH рак

12 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

8 окт 2022 : 		 Новый релиз NIGHTWISH выйдет осенью

6 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — о своём новом образе

4 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполнила новый сингл

3 окт 2022 : 		 FLOOR JANSEN десять лет в NIGHTWISH

21 сен 2022 : 		 Новый альбом NIGHTWISH завершит трилогию

12 сен 2022 : 		 Новая видео вокалистки NIGHTWISH

9 сен 2022 : 		 Новая песня вокалистки NIGHTWISH

27 авг 2022 : 		 JUKKA KOSKINEN рад стать полноправным членом NIGHTWISH

23 авг 2022 : 		 JUKKA KOSKINEN стал постоянным членом NIGHTWISH

16 авг 2022 : 		 NIGHTWISH — о новом материале

5 авг 2022 : 		 NIGHTWISH начнут запись летом

19 июл 2022 : 		 Бывший басист NIGHTWISH не ждёт звонка от группы

4 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH

22 июн 2022 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN и NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Новое видео вокалистки NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит LOTTE

20 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит JOHANNES OERDING

17 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит KELVIN'a JONES'a

16 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN и SDP исполнили хит NIGHTWISH на немецком

13 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Раньше 2023 мой альбом не ждите»

12 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит ELIF

10 май 2022 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH
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|||| 28 окт 2022

Вокалистка NIGHTWISH: «Операция прошла успешно»



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Floor Jansen опубликовала следующее сообщение:

«Операция по удалению опухоли прошла хорошо, без каких-либо неожиданностей. Я восстанавливаюсь и скоро смогу встать на ноги. Потребуется несколько недель, чтобы узнать результаты обследования опухоли и лимфатического узла, который будет проверен.

Я буду держать вас в курсе".

Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить медицинский персонал, который ухаживал за мной. Все было сделано с такой заботой, сочувствием и профессионализмом! Я чувствовала себя в полной безопасности в ваших надежных руках! Вы все — настоящие профессионалы, и не только в больнице, куда я обратилась, но и во всем мире. Спасибо вам!!!»



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29 окт 2022
d
deathstar777
Подумаешь, беда. Тян редко выживали в детстве еще не столь давно.
29 окт 2022
Hellg
deathstar777, рак груди бывает не только у женщин. Так что не торопись злорадствовать.

просмотров: 304

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