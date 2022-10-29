28 окт 2022



Вокалистка NIGHTWISH: «Операция прошла успешно»



Floor Jansen опубликовала следующее сообщение:



«Операция по удалению опухоли прошла хорошо, без каких-либо неожиданностей. Я восстанавливаюсь и скоро смогу встать на ноги. Потребуется несколько недель, чтобы узнать результаты обследования опухоли и лимфатического узла, который будет проверен.



Я буду держать вас в курсе".



Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить медицинский персонал, который ухаживал за мной. Все было сделано с такой заботой, сочувствием и профессионализмом! Я чувствовала себя в полной безопасности в ваших надежных руках! Вы все — настоящие профессионалы, и не только в больнице, куда я обратилась, но и во всем мире. Спасибо вам!!!» http://www.nightwish.com





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