NIGHTWISH перенесли виртуальный концерт, "An Evening with Nightwish In a Virtual World", с марта на конец мая — он пройдет 28 и 29 мая. До 14 февраля цена на билеты останется прежней, после ожидается повышение.







