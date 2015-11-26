Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JASON NEWSTED не жалеет, что ушёл из METALLICA 104
*Рокеры рады вердикту по делу Джорджа Флойда 51
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 25
*Фильм-биография KISS выйдет на Netflix 20
*ALICE COOPER: «IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРн... 16
[= ||| все новости группы



*

Nightwish

*



6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»

20 апр 2021 : 		 Анонс концерта NIGHTWISH

15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

6 апр 2021 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

26 мар 2021 : 		 Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH: «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»

1 мар 2021 : 		 Кавер-версия M83 от вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2021 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

4 фев 2021 : 		 NIGHTWISH перенесли виртуальный концерт

29 янв 2021 : 		 Пазлы NIGHTWISH выйдут весной

18 янв 2021 : 		 Кавер-версия Лары Фабиан от вокалистки NIGHTWISH

12 янв 2021 : 		 Marko Hietala уходит из NIGHTWISH

28 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «И что всех так волнует мой рост?»

25 дек 2020 : 		 "Ave Maria" от вокалистки NIGHTWISH

22 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

18 дек 2020 : 		 Концерты NIGHTWISH состоятся весной

15 дек 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

7 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

2 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет HEART

24 ноя 2020 : 		 Первый урок от вокалистки NIGHTWISH

16 ноя 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала кавер-версию хита из мультфильма

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

22 окт 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 Техники NIGHTWISH исполняют песни группы
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец



*
zoom
*
* *
Клавишник и основной автор песен NIGHTWISH Tuomas Holopainen заявил, что решение басиста Marco Hietala покинуть группу «стало для него неожиданностью».

Басист/вокалист объявил о своём уходе из NIGHTWISH в январе, объяснив в сообщении, что он «уже несколько лет не чувствует удовлетворения от жизни».

Holopainen рассказал об уходе Hietala из NIGHTWISH в новом интервью финскому телеканалу Kaaos TV:

«Marco сообщил нам в декабре прошлого года [о своём уходе из группы]. И хотя он очень открыто рассказывал о своём состоянии и проблемах в последние годы, для нас это всё равно стало неожиданностью. Так что это была действительно тяжёлая пилюля, которую пришлось проглотить. И в течение нескольких дней я был уверен, что возврата нет, что это конец. Я помню разговор с гитаристом Emppu [Vuorinen'ом] — мы задавались вопросом: "Ты думаешь, это конец?" — "Да, я думаю, это конец". Я имею в виду, что с нас достаточно. Так много всего произошло в прошлом. Соломинка, сломавшая спину верблюда, как говорится. Потом, по прошествии некоторого времени — через несколько дней — мы начали думать, что это было путешествие длиной в 25 лет с таким количеством взлётов, что закончить её таким образом — не лучший вариант».

Tuomas подробно рассказал о причинах, побудивших NIGHTWISH продолжить свою деятельность:

«Я думаю, нам всё ещё есть что предложить, и это главное. Музыка всё ещё с нами. Мы чувствовали, что у группы ещё так много музыки, которая должна появиться, поэтому решили: "Ладно, давайте попробуем ещё раз". А найти нового басиста было очень просто.

Это не значит, что мы делаем это только потому, что обязаны это делать и больше ничего не остаётся. На личном уровне я чувствую, что есть ещё столько историй и мелодий, которыми я хочу поделиться с миром в том или ином составе, поэтому хочется продолжать и продолжать.

Я говорил миллион раз, что смена состава — это самый настоящий энергетический вампир, и я действительно это чувствовал и всё ещё чувствую».

Holopainen также подтвердил, что на будущие сет-листы NIGHTWISH, вероятно, также повлияет отсутствие Hietala в группе:

«Есть некоторые песни, которые настолько сроднились с Marco, что мы не сможем исполнить их, я думаю, больше никогда. Я не уверен на 100 %, но, например, "The Islander", "While Your Lips Are Still Red" и определённо "Endlessness" с нового альбома — их невозможно исполнить без Марко. Но потом, после пяти дней, проведённых в репетиционном зале, выяснилось, что есть песни, которые на удивление хорошо работают без Марко, что Floor [Jansen] или Troy [Donockley] прекрасно исполняют партии Marco. Я отнёсся к этому с некоторым подозрением, но потом, когда я услышал новую аранжировку для этих партий, я сказал: "Да, я думаю, это может сработать"».

TUOMAS HOLOPAINEN Thought There Was





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 4 )

WarSong


6 май 2021, 15:48		Судя по последнему альбому, он уже пришёл.

ElectricRetard


6 май 2021, 16:41		Ну ладно уж, пока это пока первый серьезный страйк у них.

Akkolteus


6 май 2021, 16:57		Пока есть Холопайнен, группа будет жить, да, она сильно потеряет без Эмппу, Флор или Троя, но по сути NW - это его сольный проект, и завязана только на него.

Evil3062


6 май 2021, 17:23		2WarSong да последний альбом подкачал... он третий который я не стал покупать. Надеюсь это не ###ец


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1252

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом