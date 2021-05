сегодня



Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец



Клавишник и основной автор песен NIGHTWISH Tuomas Holopainen заявил, что решение басиста Marco Hietala покинуть группу «стало для него неожиданностью».



Басист/вокалист объявил о своём уходе из NIGHTWISH в январе, объяснив в сообщении, что он «уже несколько лет не чувствует удовлетворения от жизни».



Holopainen рассказал об уходе Hietala из NIGHTWISH в новом интервью финскому телеканалу Kaaos TV:



«Marco сообщил нам в декабре прошлого года [о своём уходе из группы]. И хотя он очень открыто рассказывал о своём состоянии и проблемах в последние годы, для нас это всё равно стало неожиданностью. Так что это была действительно тяжёлая пилюля, которую пришлось проглотить. И в течение нескольких дней я был уверен, что возврата нет, что это конец. Я помню разговор с гитаристом Emppu [Vuorinen'ом] — мы задавались вопросом: "Ты думаешь, это конец?" — "Да, я думаю, это конец". Я имею в виду, что с нас достаточно. Так много всего произошло в прошлом. Соломинка, сломавшая спину верблюда, как говорится. Потом, по прошествии некоторого времени — через несколько дней — мы начали думать, что это было путешествие длиной в 25 лет с таким количеством взлётов, что закончить её таким образом — не лучший вариант».



Tuomas подробно рассказал о причинах, побудивших NIGHTWISH продолжить свою деятельность:



«Я думаю, нам всё ещё есть что предложить, и это главное. Музыка всё ещё с нами. Мы чувствовали, что у группы ещё так много музыки, которая должна появиться, поэтому решили: "Ладно, давайте попробуем ещё раз". А найти нового басиста было очень просто.



Это не значит, что мы делаем это только потому, что обязаны это делать и больше ничего не остаётся. На личном уровне я чувствую, что есть ещё столько историй и мелодий, которыми я хочу поделиться с миром в том или ином составе, поэтому хочется продолжать и продолжать.



Я говорил миллион раз, что смена состава — это самый настоящий энергетический вампир, и я действительно это чувствовал и всё ещё чувствую».



Holopainen также подтвердил, что на будущие сет-листы NIGHTWISH, вероятно, также повлияет отсутствие Hietala в группе:



«Есть некоторые песни, которые настолько сроднились с Marco, что мы не сможем исполнить их, я думаю, больше никогда. Я не уверен на 100 %, но, например, "The Islander", "While Your Lips Are Still Red" и определённо "Endlessness" с нового альбома — их невозможно исполнить без Марко. Но потом, после пяти дней, проведённых в репетиционном зале, выяснилось, что есть песни, которые на удивление хорошо работают без Марко, что Floor [Jansen] или Troy [Donockley] прекрасно исполняют партии Marco. Я отнёсся к этому с некоторым подозрением, но потом, когда я услышал новую аранжировку для этих партий, я сказал: "Да, я думаю, это может сработать"».













