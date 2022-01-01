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Бывший басист NIGHTWISH не ждёт звонка от группы



Бывший басист/вокалист NIGHTWISH Marko "Marco" Hietala сказал в интервью, что не ожидает, что в ближайшее время ему предложат вернуться в группу.



Басист/вокалист объявил о своём уходе из NIGHTWISH в январе 2021 года, объяснив в своём заявлении, что он «не ощущал себя в нужной форме в этой жизни уже довольно много лет». С тех пор его заменил сессионный басист Jukka Koskinen (WINTERSUN), который дебютировал с NIGHTWISH в мае 2021 года на двух интерактивных выступлениях группы.



В новом интервью финскому изданию Iltalehti Hietala рассказал, что пережил мрачный период в своей жизни, который включал депрессию, бессонницу и тревожность:



«Иногда я думал, что пройдусь от своего заднего двора до замёрзшего озера и просто исчезну».



Marko добавил, что отменённые туры во время пандемии 2020 года принесли в его жизнь покой, от которого музыкант уже не был готов отказаться, когда пришло время NIGHTWISH снова готовиться к гастролям:



«Я дошёл до такой степени, что больше не мог выносить мысли о том, что мне придётся выходить в мир на месяц или полтора с теми же условиями и проблемами».



Hietala'y также спросили о возможном возвращении в NIGHTWISH. Однако он сказал, что не верит, что к нему обратятся с предложением вернуться в группу:



«Я не жду звонка с предложением вернуться или приглашения на встречу. В течение многих лет я практически каждый день в какой-то момент выходил из себя. Мрачные мысли всплывали, как только появлялась свободная минутка. Несмотря на то, что в группе знают о депрессии, лекарствах и терапии, это не помогало от усталости. Я считал, что уход был необходим и мне, и им».



Hietala сказал, что после своего ухода он не поддерживал связи с NIGHTWISH и не следил за деятельностью своей бывшей группы.







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