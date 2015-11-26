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Nightwish

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Новый басист NIGHTWISH рассказал, как оказался в группе



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Jukka Koskinen из WINTERSUN рассказал Kaaos TV о своей новой работе в качестве сессионного басиста в предстоящем мировом турне NIGHTWISH в поддержку альбома "Human. :II: Nature.".

Koskinen присоединился к NIGHTWISH в качестве замены Марко Хиетала, который объявил о своём уходе из NIGHTWISH в январе, объяснив в своём заявлении, что он «не получал удовольствия от жизни уже довольно много лет».

Jukka рассказал о том, как он получил работу в NIGHTWISH:

«Это было несколько месяцев назад. Мне позвонили из лагеря NIGHTWISH и спросили, не хочу ли я попробоваться на должность басиста в связи с тем, что Марко покинул группу. И, конечно же, когда мне позвонили, я подумал что-то вроде: "Ого". Я, как человек совсем из другого круга, не мог и подумать, что такое может произойти. Но, конечно, жизнь есть жизнь. И да, я сразу же, конечно, сказал, что, мне было бы интересно. Я всегда слушал NIGHTWISH, мне всегда очень нравилась их музыка. Это очень душевная музыка. Всё произошло несколько месяцев назад — мы договорились. Примерно два месяца назад я был в Финляндии и репетировал. Мы встретились и познакомились. Мы встречались и раньше, но сейчас всё было по-другому, мы впервые репетировали вместе, чтобы посмотреть, как всё получается, и лучше узнать друг друга. Это как прослушивание. Любая группа, которая ищет новых участников, делает подобное. Я бы сделал то же самое, если бы был по другую сторону стола, если вы понимаете, о чём я. Так что да, всё прошло хорошо. После прослушивания всё шло очень гладко, и ребята сказали: "Ты принят". И я с самой радостной своей улыбкой ответил им: "Я в деле". Но мы говорим, конечно, о месте сессионного музыканта для предстоящего тура "Human. :II: Nature."».

На вопрос о том, играл ли он когда-нибудь в прошлом песни NIGHTWISH, Jukka ответил:

«Нет, я не играл ничего из этого материала. Я слушаю NIGHTWISH с ранних дней Spinefarm, когда у них был подписан контракт, — пожалуй, с [альбома 1998 года] "Oceanborn" и далее. В музыкальном плане я играл в прошлом с несколькими группами, не похожими на них, но, возможно, из того же стиля или жанра. Но я никогда не играл музыку NIGHTWISH. Когда я начал репетировать песни или пробовать их ещё до того, как всё было решено, я просто подумал, что попробую, а потом почувствовал, что мой стиль игры действительно подходит для них — у меня было такое ощущение, и я не мог в это поверить. И было очень здорово слышать это от других ребят — они так и сказали мне: "Такое ощущение, что ты всегда играл с нами на басу". Это было очень естественно».

New NIGHTWISH Bassist Explains How He Landed Gig





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