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NIGHTWISH представят басиста



В рамках недавнего интервью с лидером NIGHTWISH, Tuomas Holopainen сообщил о том, что группа представит нового басиста за несколько часов до старта первого из двух виртуальных концертов, запланированных на 28 и 29 мая.







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