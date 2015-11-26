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Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод III



Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen запустила серию роликов Floor Finds, в которой она будет беседовать с различными гостями необязательно связанными с музыкой. Второй гостьей стала вокалистка ARCH ENEMY Alissa White-Gluz.







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