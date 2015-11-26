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NIGHTWISH собрали 150 000 зрителей



По сообщению Helsinki Times, первое интерактивное выступление NIGHTWISH собрало 150 000 зрителей со всего мира и установило национальный рекорд. Большинство зрителей было из Европы и Северной Америке, а всего концерт смотрели в 108 странах.





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