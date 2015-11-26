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Nightwish

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4 июн 2021 : 		 NIGHTWISH собрали 150 000 зрителей

28 май 2021 : 		 NIGHTWISH представили басиста

18 май 2021 : 		 NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года

13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»

20 апр 2021 : 		 Анонс концерта NIGHTWISH

15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

6 апр 2021 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

26 мар 2021 : 		 Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH: «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»

1 мар 2021 : 		 Кавер-версия M83 от вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2021 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

4 фев 2021 : 		 NIGHTWISH перенесли виртуальный концерт

29 янв 2021 : 		 Пазлы NIGHTWISH выйдут весной

18 янв 2021 : 		 Кавер-версия Лары Фабиан от вокалистки NIGHTWISH

12 янв 2021 : 		 Marko Hietala уходит из NIGHTWISH

28 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «И что всех так волнует мой рост?»

25 дек 2020 : 		 "Ave Maria" от вокалистки NIGHTWISH

22 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

18 дек 2020 : 		 Концерты NIGHTWISH состоятся весной

15 дек 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

7 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

2 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет HEART

24 ноя 2020 : 		 Первый урок от вокалистки NIGHTWISH
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NIGHTWISH собрали 150 000 зрителей



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По сообщению Helsinki Times, первое интерактивное выступление NIGHTWISH собрало 150 000 зрителей со всего мира и установило национальный рекорд. Большинство зрителей было из Европы и Северной Америке, а всего концерт смотрели в 108 странах.

NIGHTWISH




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