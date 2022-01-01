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*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 19
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Nightwish

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22 июн 2022 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN и NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Новое видео вокалистки NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит LOTTE

20 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит JOHANNES OERDING

17 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит KELVIN'a JONES'a

16 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN и SDP исполнили хит NIGHTWISH на немецком

13 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Раньше 2023 мой альбом не ждите»

12 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит ELIF

10 май 2022 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

7 май 2022 : 		 NIGHTWISH открыли североамериканский тур

6 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит SDP

5 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN: «Я никогда не покину NIGHTWISH»

3 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет CLUESO

19 апр 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполнила новую песню

25 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки NIGHTWISH

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 мар 2022 : 		 NIGHTWISH начали работу над альбомом

28 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

14 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 фев 2022 : 		 NIGHTWISH выпускают концертный релиз

24 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH собирается выпустить поп-трек

20 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет тему из Jekyll & Hyde

30 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH
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Видео с выступления FLOOR JANSEN и NIGHTWISH



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FLOOR JANSEN сольно и в составе NIGHTWISH выступила в рамках PinkPop Festival 2022, Landgraaf, Нидерланды, — видео доступно ниже.

Сет-лист Floor Jansen:

"Fire"
"Storm In A Glass" (Northward)
"Dangerous Game" (Jekyll & Hyde cover with Henk Poort)
"Sweet Curse" (ReVamp)
"Face Your Demons" (After Forever)
"Winner" (Tim Akkerman)
"Euphoria" (Loreen)
"Storm" (live debut)
"Energize Me" (After Forever)
"Oblivion" (M83)
"Let It Go" (from the movie Frozen)
"Wolf And Dog" (ReVamp)
"Phantom Of The Opera" (with Henk Poort)

Сет-лист Nightwish:

"Noise"
"Planet Hell"
"Tribal"
"Élan"
"Storytime"
"I Want My Tears Back"
"Nemo"
"Shoemaker"
"Last Ride of The Day"
"Ghost Love Score"

FLOOR JANSEN Performs Solo And With NIGHTWISH At PinkPop Festival 2022 On The Same Day; Pro-Shot Video Of Both Shows Available




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