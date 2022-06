сегодня



Видео с выступления FLOOR JANSEN и NIGHTWISH



FLOOR JANSEN сольно и в составе NIGHTWISH выступила в рамках PinkPop Festival 2022, Landgraaf, Нидерланды, — видео доступно ниже.



Сет-лист Floor Jansen:



"Fire"

"Storm In A Glass" (Northward)

"Dangerous Game" (Jekyll & Hyde cover with Henk Poort)

"Sweet Curse" (ReVamp)

"Face Your Demons" (After Forever)

"Winner" (Tim Akkerman)

"Euphoria" (Loreen)

"Storm" (live debut)

"Energize Me" (After Forever)

"Oblivion" (M83)

"Let It Go" (from the movie Frozen)

"Wolf And Dog" (ReVamp)

"Phantom Of The Opera" (with Henk Poort)



Сет-лист Nightwish:



"Noise"

"Planet Hell"

"Tribal"

"Élan"

"Storytime"

"I Want My Tears Back"

"Nemo"

"Shoemaker"

"Last Ride of The Day"

"Ghost Love Score"







