28 июн 2022



Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH



Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Noise"

"Planet Hell"

"Tribal"

"Élan"

"Storytime"

"How's the Heart?"

"Dark Chest Of Wonders"

"I Want My Tears Back"

"Nemo"

"Sleeping Sun"

"Shoemaker"

"Last Ride of the Day"

"Ghost Love Score"

"The Greatest Show On Earth"

"Ad Astra"







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