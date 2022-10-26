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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 28
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 24
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 16
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Nightwish

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12 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

8 окт 2022 : 		 Новый релиз NIGHTWISH выйдет осенью

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21 сен 2022 : 		 Новый альбом NIGHTWISH завершит трилогию

12 сен 2022 : 		 Новая видео вокалистки NIGHTWISH

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27 авг 2022 : 		 JUKKA KOSKINEN рад стать полноправным членом NIGHTWISH

23 авг 2022 : 		 JUKKA KOSKINEN стал постоянным членом NIGHTWISH

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4 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH

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27 май 2022 : 		 Новое видео вокалистки NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит LOTTE

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16 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN и SDP исполнили хит NIGHTWISH на немецком

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7 май 2022 : 		 NIGHTWISH открыли североамериканский тур
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У вокалистки NIGHTWISH рак



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Floor Jansen сообщила о раке груди:

«Это письмо к вам, Жизнь идет волнами, со взлетами и падениями. Мне посчастливилось испытать множество взлетов, и я делилась ими с вами через социальные сети и многочисленные шоу по всему миру на протяжении многих лет моей карьеры.

Но сейчас на меня обрушилась новая волна. Не очень хорошая. У меня рак груди. Диагноз был поставлен чуть более 2 недель назад, и завтра мне предстоит операция по удалению опухоли. Мой прогноз очень хороший!!! Похоже, это неагрессивный рак, который, кажется, не распространился. Я сохраню свою грудь. И я буду свободна от рака после этой операции, плюс местная лучевая терапия, которая, надеюсь, пройдет через три месяца после операции. Более подробную информацию мы узнаем после операции, чтобы понять, сохранится ли этот положительный прогноз.

Слово "рак" — это шок. Все, что ты считал важным в жизни до этого диагноза, радикально меняется в считанные минуты. Теперь я просто хочу снова быть здоровой. Я хочу видеть, как моя дочь вырастет в женщину; я хочу жить! И самое страшное в этом диагнозе то, что я считала себя здоровой! Я не чувствовала никакого рака, я не знала, что он есть, пока я, женщина 40+, не пошла на стандартную маммографию. То, что предлагают многие страны, бесплатно даже для счастливчиков. Если бы я не пошла туда, опухоль осталась бы необнаруженной. Через год она могла бы стать намного больше. Мысль об этом заставляет меня поделиться с вами этой историей. Маммограмма спасает жизнь! Это неудобно, и вы можете думать, что у вас в груди все равно ничего нет, но все же ПОЙДИТЕ! И для мужчин, читающих это: напомните своей жене, девушке, матери, сестре, чтобы они пошли и проверились. Даже без той роскоши, которую я, как западная женщина, испытываю от бесплатных маммографических обследований: ИДИТЕ! К счастью, есть много организаций, которые предлагают информацию о самообследовании, если у вас нет доступа или средств на маммографию.

Если я смогу вдохновить вас заботиться о себе, то из поставленного диагноза рака обязательно выйдет что-то хорошее".

Если все пойдет по плану, то я буду на ногах как раз к началу европейского тура с NIGHTWISH, который начнется 20 ноября! И я настроена оптимистично, поскольку мой прогноз благоприятный!

Я обещаю хорошо заботиться о себе.

Я на некоторое время выйду из сети, чтобы сосредоточиться только на себе».




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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26 окт 2022
грозакоммунистов
пиздец новость....только недавно о юбилее её пребывания в группе упоминали.
Весьма страшная и распространённая болезнь в 21веке у женщин.
Like!1
26 окт 2022
Hellg
грозакоммунистов, практически ежеминутно умирает одна женщина от рака молочной железы.
Но при ранней диагностике шансов победить болезнь гораздо больше. Тем не менее статистика очень мрачная...
26 окт 2022
E
Evil3062
Ох...еть
Здоровья.
26 окт 2022
E
EvgenBriden
Эх, кругом этот чёртов рак...
Надеюсь поправится!
26 окт 2022
YNWA
Пусть операция пройдёт успешно! И всё, что последует после. Здоровья!
26 окт 2022
father
Ну ёбаный свет, пиздец, только думал, что херовых новостей нет, а тут просто пиздос
Надеюсь, что всё обойдётся.
26 окт 2022
o
olly71
Надеюсь обнаружили на ранней стадии и всё пройдёт без последствий . На хорошую медицину она себе заработала .
26 окт 2022
x
xRReth
olly71, там и медицина дорогая ппц. fingers crossed
26 окт 2022
x
xRReth
Ну бляблябляблябляяяяя
Здоровья и сил, она мне всегда нравилась
сука, прям скрещу пальцы штоле
=((

просмотров: 1743

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