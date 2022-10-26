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У вокалистки NIGHTWISH рак



Floor Jansen сообщила о раке груди:



«Это письмо к вам, Жизнь идет волнами, со взлетами и падениями. Мне посчастливилось испытать множество взлетов, и я делилась ими с вами через социальные сети и многочисленные шоу по всему миру на протяжении многих лет моей карьеры.



Но сейчас на меня обрушилась новая волна. Не очень хорошая. У меня рак груди. Диагноз был поставлен чуть более 2 недель назад, и завтра мне предстоит операция по удалению опухоли. Мой прогноз очень хороший!!! Похоже, это неагрессивный рак, который, кажется, не распространился. Я сохраню свою грудь. И я буду свободна от рака после этой операции, плюс местная лучевая терапия, которая, надеюсь, пройдет через три месяца после операции. Более подробную информацию мы узнаем после операции, чтобы понять, сохранится ли этот положительный прогноз.



Слово "рак" — это шок. Все, что ты считал важным в жизни до этого диагноза, радикально меняется в считанные минуты. Теперь я просто хочу снова быть здоровой. Я хочу видеть, как моя дочь вырастет в женщину; я хочу жить! И самое страшное в этом диагнозе то, что я считала себя здоровой! Я не чувствовала никакого рака, я не знала, что он есть, пока я, женщина 40+, не пошла на стандартную маммографию. То, что предлагают многие страны, бесплатно даже для счастливчиков. Если бы я не пошла туда, опухоль осталась бы необнаруженной. Через год она могла бы стать намного больше. Мысль об этом заставляет меня поделиться с вами этой историей. Маммограмма спасает жизнь! Это неудобно, и вы можете думать, что у вас в груди все равно ничего нет, но все же ПОЙДИТЕ! И для мужчин, читающих это: напомните своей жене, девушке, матери, сестре, чтобы они пошли и проверились. Даже без той роскоши, которую я, как западная женщина, испытываю от бесплатных маммографических обследований: ИДИТЕ! К счастью, есть много организаций, которые предлагают информацию о самообследовании, если у вас нет доступа или средств на маммографию.



Если я смогу вдохновить вас заботиться о себе, то из поставленного диагноза рака обязательно выйдет что-то хорошее".



Если все пойдет по плану, то я буду на ногах как раз к началу европейского тура с NIGHTWISH, который начнется 20 ноября! И я настроена оптимистично, поскольку мой прогноз благоприятный!



Я обещаю хорошо заботиться о себе.



Я на некоторое время выйду из сети, чтобы сосредоточиться только на себе».









A Letter To You pic.twitter.com/JXAWwpPQov





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