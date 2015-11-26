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Вокалистка NIGHTWISH : «Чувствую себя лучше»



Вокалиста NIGHTWISH Floor Jansen в недавнем видеосообщении рассказала, что «ощущает себя гораздо лучше, восстановление после операции проходит хорошо, и с каждым новым днём энергии всё больше».







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