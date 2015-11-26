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Nightwish

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28 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «И что всех так волнует мой рост?»

25 дек 2020 : 		 "Ave Maria" от вокалистки NIGHTWISH

22 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

18 дек 2020 : 		 Концерты NIGHTWISH состоятся весной

15 дек 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

7 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

2 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет HEART

24 ноя 2020 : 		 Первый урок от вокалистки NIGHTWISH

16 ноя 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала кавер-версию хита из мультфильма

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

22 окт 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 Техники NIGHTWISH исполняют песни группы

28 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод III

16 авг 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH представила сольный трек

27 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод II

19 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «После 20 лет в роке и металле хочется чего-то другого»

14 июл 2020 : 		 В честь NIGHTWISH назвали краба

8 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов

6 июн 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Сольный альбом? Ну...»

28 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я не старалась копировать тех, кто был до меня»

19 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском: видео

18 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH рада тёплому приёму её песни

14 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском

8 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Слишком оптимистично думать, что жизнь вернётся в нормальное русло осенью»

6 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH удивлена, что правительства всего мира были не готовы к COVID-19
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Вокалистка NIGHTWISH: «И что всех так волнует мой рост?»



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Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen в недавнем интервью обсудила постоянные нападки на её рост:

«Я выше большинства женщин, и я выше — в зависимости от того, где я нахожусь, — большинства мужчин. Так что это стало чем-то этаким. Думаю, трудно понять, когда я на сцене, насколько я высока. Но если поставить меня, например, рядом с гитаристом [NIGHTWISH] [Emppu Vuorinen'ом, который ростом около 162 см], разница становится ещё более волнующей. И более того, я не совсем понимаю, почему это действительно имеет значение, потому что в любом случае я ничего не могу с этим поделать [смеётся]».

NIGHTWISH





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Red One


28 дек 2020, 13:09		Но что-то можно поделать с фотографом, который снимает тебя снизу вверх, искажая пропорции и увеличивая без того немаленькую челюсть

Gustaff


28 дек 2020, 13:34		Видимо фотограф - Эмпыч и есть)

dark_medieval_times


28 дек 2020, 13:35		пфф не 2 метра же, то же мне выделяется из виду, а так да верно подметили, снизу вверх её фотают )

Exceptional


28 дек 2020, 14:03		Ну хз, на каблуках может и под 2 метра хапнет. А так, согласен, не такая и высокая


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