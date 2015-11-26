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Вокалистка NIGHTWISH : «И что всех так волнует мой рост?»



Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen в недавнем интервью обсудила постоянные нападки на её рост:



«Я выше большинства женщин, и я выше — в зависимости от того, где я нахожусь, — большинства мужчин. Так что это стало чем-то этаким. Думаю, трудно понять, когда я на сцене, насколько я высока. Но если поставить меня, например, рядом с гитаристом [NIGHTWISH] [Emppu Vuorinen'ом, который ростом около 162 см], разница становится ещё более волнующей. И более того, я не совсем понимаю, почему это действительно имеет значение, потому что в любом случае я ничего не могу с этим поделать [смеётся]».













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