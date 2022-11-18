18 ноя 2022



Вокалистка NIGHTWISH: «Рака нет!»



FLOOR JANSEN опубликовала следующее сообщение:



«Отличные новости! Я свободна от рака. Операция убрала все раковые образования, и они не распространяются! В феврале я пройду местную лучевую терапию, чтобы убедиться, что все осталось в прошлом.



Ко мне возвращается энергия после операции, и я чувствую огромное облегчение от осознания того, что она прошла успешно! Я не вернулась на 100%, но я не сомневаюсь, что концерты дадут мне тот заряд энергии, который мне нужен, чтобы зажечь со всеми вами в предстоящем европейском турне.



Спасибо за вашу потрясающую поддержку и добрые пожелания».

Great news! I am cancer free рџ¤© The surgery took everything cancerous out and it hasnвЂ™t spread! IвЂ™ll get local radiation therapy in February to make sure everything stays out.







IвЂ™m getting my energy back after the surgery and feel a huge relief to know it was successful! IвЂ™m not back to a 100% but I have no doubt the shows will give me the power push I need to rock with all of you on the upcoming European tour рџ¤рџЏ»







Thank you for your amazing support and well wishes рџ™ЏрџЏ»рџ™ЏрџЏ»













+12 -0



( 5 ) просмотров: 1526

