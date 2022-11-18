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Nightwish

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18 ноя 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Рака нет!»

2 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления вокалистки NIGHTWISH

28 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Операция прошла успешно»

26 окт 2022 : 		 У вокалистки NIGHTWISH рак

12 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

8 окт 2022 : 		 Новый релиз NIGHTWISH выйдет осенью

6 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — о своём новом образе

4 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполнила новый сингл

3 окт 2022 : 		 FLOOR JANSEN десять лет в NIGHTWISH

21 сен 2022 : 		 Новый альбом NIGHTWISH завершит трилогию

12 сен 2022 : 		 Новая видео вокалистки NIGHTWISH

9 сен 2022 : 		 Новая песня вокалистки NIGHTWISH

27 авг 2022 : 		 JUKKA KOSKINEN рад стать полноправным членом NIGHTWISH

23 авг 2022 : 		 JUKKA KOSKINEN стал постоянным членом NIGHTWISH

16 авг 2022 : 		 NIGHTWISH — о новом материале

5 авг 2022 : 		 NIGHTWISH начнут запись летом

19 июл 2022 : 		 Бывший басист NIGHTWISH не ждёт звонка от группы

4 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH

22 июн 2022 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN и NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Новое видео вокалистки NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит LOTTE

20 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит JOHANNES OERDING

17 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит KELVIN'a JONES'a

16 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN и SDP исполнили хит NIGHTWISH на немецком

13 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Раньше 2023 мой альбом не ждите»
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|||| 18 ноя 2022

Вокалистка NIGHTWISH: «Рака нет!»



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FLOOR JANSEN опубликовала следующее сообщение:

«Отличные новости! Я свободна от рака. Операция убрала все раковые образования, и они не распространяются! В феврале я пройду местную лучевую терапию, чтобы убедиться, что все осталось в прошлом.

Ко мне возвращается энергия после операции, и я чувствую огромное облегчение от осознания того, что она прошла успешно! Я не вернулась на 100%, но я не сомневаюсь, что концерты дадут мне тот заряд энергии, который мне нужен, чтобы зажечь со всеми вами в предстоящем европейском турне.

Спасибо за вашу потрясающую поддержку и добрые пожелания».

Great news! I am cancer free рџ¤© The surgery took everything cancerous out and it hasnвЂ™t spread! IвЂ™ll get local radiation therapy in February to make sure everything stays out.



IвЂ™m getting my energy back after the surgery and feel a huge relief to know it was successful! IвЂ™m not back to a 100% but I have no doubt the shows will give me the power push I need to rock with all of you on the upcoming European tour рџ¤рџЏ»



Thank you for your amazing support and well wishes рџ™ЏрџЏ»рџ™ЏрџЏ»






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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18 ноя 2022
Corpsegrinder04
Дай Бог здоровья мамке. Теперь может что-нибудь путевое запишут.
Like!2
19 ноя 2022
E
Evil3062
урааааааа
Like!1
19 ноя 2022
В
Вашингтон Ирвинг
Не люблю музыку группы, но я очень рад, что кто-то всё-таки смог победить этот долбаный рак... недавно он забрал Мими Паркер из Low, до сих пор в себя не пришел.
Like!1
19 ноя 2022
nwhre
Вашингтон Ирвинг, что, что, что???? это трагедия. не знал об этом. очень печально. обожаю Low, обожаю Алана и Мими. даже и не догадывался что то-то может с ними случиться... покойся с миром.
надеюсь Алан найдёт силы продолжить.
19 ноя 2022
В
Вашингтон Ирвинг
nwhre, я сам узнал достаточно поздно, через несколько дней после её смерти, когда Рик Беато внезапно снял про Low выпуск. Я обрадовался, думаю «о, класс, Рик в курсе и про эту группу, интересно, что расскажет!», оказалось, что повод для съемки был весьма невеселый.
Очень люблю музыку Low, волшебная, совершенно воздушная игра Мими была очень важной её часть, как и её голос, как и сама Мими…

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