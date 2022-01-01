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Вокалистка NIGHTWISH исполнила новую песню



Floor Jansen исполнила новую сольную композицию "Fire" в рамках выступления на фестивале Paaspop, Manegeclub De Molenheide, Schijndel, Нидерланды, — видео доступно ниже.

















































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