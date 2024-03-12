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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 38
*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 20
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*BURTON C. BELL представил первое видео 15
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Nightwish

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12 мар 2024 : 		 NIGHTWISH остались на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 фев 2024 : 		 NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом

1 фев 2024 : 		 Барабанщик NIGHTWISH: «На новом альбоме мы вернёмся к более тяжёлым вещам, но в нём также будет много новых элементов»

24 янв 2024 : 		 В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет

25 дек 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

13 ноя 2023 : 		 MELODICKA BROS исполняют NIGHTWISH

17 окт 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись оркестровок

8 авг 2023 : 		 NIGHTWISH приступили к записи

31 июл 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись демо

20 июн 2023 : 		 NIGHTWISH отыграли последний концерт

7 апр 2023 : 		 NIGHTWISH готовят альбом в 2024

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

20 мар 2023 : 		 Вокалистка NIGHTWISH ждет ребенка

27 янв 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 янв 2023 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Первый концерт после победы Floor был очень трогательный»

5 янв 2023 : 		 NIGHTWISH начнут запись в 2023

23 дек 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Рада, что у меня есть такая возможность!»

9 дек 2022 : 		 Лидер NIGHTWISH обещает сюрпризы

7 дек 2022 : 		 NIGHTWISH переносят концерты из-за процедур вокалистки

29 ноя 2022 : 		 NIGHTWISH впервые за 17 лет исполнили "Phantom Of The Opera"

23 ноя 2022 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH: «Мы с Floor как сестры»

18 ноя 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Рака нет!»

2 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления вокалистки NIGHTWISH

28 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Операция прошла успешно»

26 окт 2022 : 		 У вокалистки NIGHTWISH рак

12 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH
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NIGHTWISH остались на NUCLEAR BLAST RECORDS



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NIGHTWISH переподписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS.

Tuomas Holopainen: «20 лет назад начался наш совместный путь с Nuclear Blast, и теперь пришло время обновить наши обязательства. Нам не терпится проверить, какое волшебство мы сможем сотворить вместе на этот раз!»

Группа уже закончила работу над новым альбомом, релиз которого предварительно намечен на конец этого года.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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12 мар 2024
Exceptional
Скорее всего Туомас не в курсе про Атомик Файр

просмотров: 492

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