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NIGHTWISH остались на NUCLEAR BLAST RECORDS



NIGHTWISH переподписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS.



Tuomas Holopainen: «20 лет назад начался наш совместный путь с Nuclear Blast, и теперь пришло время обновить наши обязательства. Нам не терпится проверить, какое волшебство мы сможем сотворить вместе на этот раз!»



Группа уже закончила работу над новым альбомом, релиз которого предварительно намечен на конец этого года.







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