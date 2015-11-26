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Nightwish

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3 фев 2022 : 		 NIGHTWISH выпускают концертный релиз

24 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH собирается выпустить поп-трек

20 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет тему из Jekyll & Hyde

30 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH

21 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню SAMANTHA STEENWIJK

7 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH

16 ноя 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

23 окт 2021 : 		 NIGHTWISH отыграют несколько концертов с AMORPHIS и SONATA ARCTICA

13 сен 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

31 авг 2021 : 		 Кавер-версия KADAWATHA от вокалистки NIGHTWISH

24 авг 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Уход Floor будет концом»

4 авг 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH хотела бы совмещать сольную карьеру и участие в группе

29 июл 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

21 июл 2021 : 		 Видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

16 июл 2021 : 		 Фрагмент концерта NIGHTWISH

1 июл 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Любила я в детстве блэчка жахнуть!»

22 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — об уходе басиста: «Это был очень неожиданный сюрприз»

16 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH и HENK POORT исполняют тему из мюзикла

15 июн 2021 : 		 Переиздание NIGHTWISH выйдет летом

5 июн 2021 : 		 Новый басист NIGHTWISH рассказал, как оказался в группе

4 июн 2021 : 		 NIGHTWISH собрали 150 000 зрителей

28 май 2021 : 		 NIGHTWISH представили басиста

18 май 2021 : 		 NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года

13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец
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NIGHTWISH выпускают концертный релиз



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NIGHTWISH сообщили о планах выпуска концертного DVD с записью выступлений, который транслировались в рамках стрима 28 и 29 мая. Выход релиза намечен на 11 марта.

Трек-лист:

"Noise"
"Planet Hell"
"Alpenglow"
"Élan"
"Storytime"
"How’s the Heart?"
"Harvest"
"Dark Chest of Wonders"
"I Want My Tears Back"
"Ever Dream"
"Nemo"
"Sleeping Sun"
"Pan"
"Last Ride of the Day"
"Ghost Love Score"
"The Greatest Show on Earth"
"All the Works of Nature Which Adorn the World: VIII. Ad Astra"

NIGHTWISH - Human. :II: Nature. Live In a Virtual World 2021 Available On DVD



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Oloir


3 фев 2022, 21:08		Что-то не так.(


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