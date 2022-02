сегодня



NIGHTWISH выпускают концертный релиз



NIGHTWISH сообщили о планах выпуска концертного DVD с записью выступлений, который транслировались в рамках стрима 28 и 29 мая. Выход релиза намечен на 11 марта.



Трек-лист:



"Noise"

"Planet Hell"

"Alpenglow"

"Élan"

"Storytime"

"How’s the Heart?"

"Harvest"

"Dark Chest of Wonders"

"I Want My Tears Back"

"Ever Dream"

"Nemo"

"Sleeping Sun"

"Pan"

"Last Ride of the Day"

"Ghost Love Score"

"The Greatest Show on Earth"

"All the Works of Nature Which Adorn the World: VIII. Ad Astra"







