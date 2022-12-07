Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
*Новое видео KATATONIA 11
*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
*Новая песня OBITUARY 10
*Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно... 10
*VILLE VALO: «После Джона Бонэма Lars Ulrich, пожалуй, один и... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
[= ||| все новости группы



*

Nightwish

*



7 дек 2022 : 		 NIGHTWISH переносят концерты из-за процедур вокалистки

29 ноя 2022 : 		 NIGHTWISH впервые за 17 лет исполнили "Phantom Of The Opera"

23 ноя 2022 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH: «Мы с Floor как сестры»

18 ноя 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Рака нет!»

2 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления вокалистки NIGHTWISH

28 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Операция прошла успешно»

26 окт 2022 : 		 У вокалистки NIGHTWISH рак

12 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

8 окт 2022 : 		 Новый релиз NIGHTWISH выйдет осенью

6 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — о своём новом образе

4 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполнила новый сингл

3 окт 2022 : 		 FLOOR JANSEN десять лет в NIGHTWISH

21 сен 2022 : 		 Новый альбом NIGHTWISH завершит трилогию

12 сен 2022 : 		 Новая видео вокалистки NIGHTWISH

9 сен 2022 : 		 Новая песня вокалистки NIGHTWISH

27 авг 2022 : 		 JUKKA KOSKINEN рад стать полноправным членом NIGHTWISH

23 авг 2022 : 		 JUKKA KOSKINEN стал постоянным членом NIGHTWISH

16 авг 2022 : 		 NIGHTWISH — о новом материале

5 авг 2022 : 		 NIGHTWISH начнут запись летом

19 июл 2022 : 		 Бывший басист NIGHTWISH не ждёт звонка от группы

4 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH

22 июн 2022 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN и NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Новое видео вокалистки NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит LOTTE

20 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит JOHANNES OERDING
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NIGHTWISH переносят концерты из-за процедур вокалистки



zoom
NIGHTWISH вынуждены вновь отложить даты выступлений в Азии из-за процедур Floor Jansen:

«Последний этап восстановления здоровья Floor включает в себя прохождение сеансов лучевой терапии, которые были перенесены с февраля на январь. В связи с этим мы не сможем приехать в Азию, как планировали. Но не паникуйте! Вся наша команда работает над тем, чтобы мы все увидели вас снова в ближайшее время!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 дек 2022
G
Gustaff
Надо было выгнать из группы, по традиции

просмотров: 481

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом