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NIGHTWISH переносят концерты из-за процедур вокалистки



NIGHTWISH вынуждены вновь отложить даты выступлений в Азии из-за процедур Floor Jansen:



«Последний этап восстановления здоровья Floor включает в себя прохождение сеансов лучевой терапии, которые были перенесены с февраля на январь. В связи с этим мы не сможем приехать в Азию, как планировали. Но не паникуйте! Вся наша команда работает над тем, чтобы мы все увидели вас снова в ближайшее время!»

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