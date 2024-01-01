24 янв 2024



В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет



Барабанщик NIGHTWISH Kai Hahto, в настоящий момент раскручивающий сольное выступление третьего февраля в Хельсинки, ответил на вопрос о том, есть ли у него планы на дополнительные выступления:



«Я думал об этом, но давайте сначала проведем это шоу, а потом посмотрим, есть ли спрос на то, чтобы я играл еще. Скорее всего, мы будем снимать шоу, чтобы потом самим посмотреть, как оно прошло. Если все пройдет хорошо, я смогу отыграть еще пару концертов в этом году. Было бы здорово, поскольку следующий альбом NIGHTWISH выйдет в конце этого года, сыграть пару новых песен с него, потому что на данный момент, похоже, в ближайшие два-три года новых концертов NIGHTWISH не будет»







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