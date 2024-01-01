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Nightwish

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24 янв 2024 : 		 В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет

25 дек 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

13 ноя 2023 : 		 MELODICKA BROS исполняют NIGHTWISH

17 окт 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись оркестровок

8 авг 2023 : 		 NIGHTWISH приступили к записи

31 июл 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись демо

20 июн 2023 : 		 NIGHTWISH отыграли последний концерт

7 апр 2023 : 		 NIGHTWISH готовят альбом в 2024

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

20 мар 2023 : 		 Вокалистка NIGHTWISH ждет ребенка

27 янв 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 янв 2023 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Первый концерт после победы Floor был очень трогательный»

5 янв 2023 : 		 NIGHTWISH начнут запись в 2023

23 дек 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Рада, что у меня есть такая возможность!»

9 дек 2022 : 		 Лидер NIGHTWISH обещает сюрпризы

7 дек 2022 : 		 NIGHTWISH переносят концерты из-за процедур вокалистки

29 ноя 2022 : 		 NIGHTWISH впервые за 17 лет исполнили "Phantom Of The Opera"

23 ноя 2022 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH: «Мы с Floor как сестры»

18 ноя 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Рака нет!»

2 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления вокалистки NIGHTWISH

28 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Операция прошла успешно»

26 окт 2022 : 		 У вокалистки NIGHTWISH рак

12 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

8 окт 2022 : 		 Новый релиз NIGHTWISH выйдет осенью

6 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — о своём новом образе

4 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполнила новый сингл
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|||| 24 янв 2024

В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет



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Барабанщик NIGHTWISH Kai Hahto, в настоящий момент раскручивающий сольное выступление третьего февраля в Хельсинки, ответил на вопрос о том, есть ли у него планы на дополнительные выступления:

«Я думал об этом, но давайте сначала проведем это шоу, а потом посмотрим, есть ли спрос на то, чтобы я играл еще. Скорее всего, мы будем снимать шоу, чтобы потом самим посмотреть, как оно прошло. Если все пройдет хорошо, я смогу отыграть еще пару концертов в этом году. Было бы здорово, поскольку следующий альбом NIGHTWISH выйдет в конце этого года, сыграть пару новых песен с него, потому что на данный момент, похоже, в ближайшие два-три года новых концертов NIGHTWISH не будет»




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