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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 17
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
[= ||| все новости группы



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Nightwish

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12 сен 2022 : 		 Новая видео вокалистки NIGHTWISH

9 сен 2022 : 		 Новая песня вокалистки NIGHTWISH

27 авг 2022 : 		 JUKKA KOSKINEN рад стать полноправным членом NIGHTWISH

23 авг 2022 : 		 JUKKA KOSKINEN стал постоянным членом NIGHTWISH

16 авг 2022 : 		 NIGHTWISH — о новом материале

5 авг 2022 : 		 NIGHTWISH начнут запись летом

19 июл 2022 : 		 Бывший басист NIGHTWISH не ждёт звонка от группы

4 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH

22 июн 2022 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN и NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Новое видео вокалистки NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит LOTTE

20 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит JOHANNES OERDING

17 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит KELVIN'a JONES'a

16 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN и SDP исполнили хит NIGHTWISH на немецком

13 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Раньше 2023 мой альбом не ждите»

12 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит ELIF

10 май 2022 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

7 май 2022 : 		 NIGHTWISH открыли североамериканский тур

6 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит SDP

5 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN: «Я никогда не покину NIGHTWISH»

3 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет CLUESO

19 апр 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполнила новую песню

25 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки NIGHTWISH

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 мар 2022 : 		 NIGHTWISH начали работу над альбомом
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Новая видео вокалистки NIGHTWISH



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"Me Without You", новое видео вокалистки NIGHTWISH Floor Jansen, доступно для просмотра ниже.




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