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*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 67
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 58
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 28
*MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, вс... 23
*Новое видео KK'S PRIEST 21
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Nightwish

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13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»

20 апр 2021 : 		 Анонс концерта NIGHTWISH

15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

6 апр 2021 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

26 мар 2021 : 		 Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH: «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»

1 мар 2021 : 		 Кавер-версия M83 от вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2021 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

4 фев 2021 : 		 NIGHTWISH перенесли виртуальный концерт

29 янв 2021 : 		 Пазлы NIGHTWISH выйдут весной

18 янв 2021 : 		 Кавер-версия Лары Фабиан от вокалистки NIGHTWISH

12 янв 2021 : 		 Marko Hietala уходит из NIGHTWISH

28 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «И что всех так волнует мой рост?»

25 дек 2020 : 		 "Ave Maria" от вокалистки NIGHTWISH

22 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

18 дек 2020 : 		 Концерты NIGHTWISH состоятся весной

15 дек 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

7 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

2 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет HEART

24 ноя 2020 : 		 Первый урок от вокалистки NIGHTWISH

16 ноя 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала кавер-версию хита из мультфильма

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

22 окт 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH
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Трейлер к концертам NIGHTWISH



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NIGHTWISH опубликовали новый трейлер к онлайн-выступлениям, которые состоятся 28 и 29 мая.

NIGHTWISH Release New Video Trailer For Upcoming Livestream Show



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