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Концерты NIGHTWISH состоятся весной



NIGHTWISH объявили о двух выступлениях в виртуальной реальности — "The Islanders Arms", которые состоятся двенадцатого и тринадцатого марта 2021 года. Именно в рамках этих шоу будет представлен материал с последнего на текущий момента альбома "Human. :II: Nature". Обещается, что концерты будут с разными сет-листами.



Полноценный живой мир, достигающий волшебных объёмов, будет воплощён в виртуальной реальности —таверне The Islander Inn. В течение вечера и группа, и зрители смогут окунуться в разнообразные воображаемые 3D-миры. Техническую постановку проводит Zoan, чья платформа Burst Live также послужила источником вдохновения для финских суперзвёзд рэпа JVG, — это привлекло более миллиона зрителей весной этого года.



Для интерактивного виртуального шоу члены аудитории могут создавать аватары и присоединяться к программе на своих компьютерах или мобильных устройствах. Аудитория может реагировать жестами, приветствиями или смайликами, а также общаться с другими поклонниками. Можно также украсить свой аватар товарами Nightwish.



Билеты и детали выступлений доступны на Nightwish.com.







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