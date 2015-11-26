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Nightwish

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18 дек 2020 : 		 Концерты NIGHTWISH состоятся весной

15 дек 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

7 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

2 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет HEART

24 ноя 2020 : 		 Первый урок от вокалистки NIGHTWISH

16 ноя 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала кавер-версию хита из мультфильма

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

22 окт 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 Техники NIGHTWISH исполняют песни группы

28 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод III

16 авг 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH представила сольный трек

27 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод II

19 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «После 20 лет в роке и металле хочется чего-то другого»

14 июл 2020 : 		 В честь NIGHTWISH назвали краба

8 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов

6 июн 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Сольный альбом? Ну...»

28 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я не старалась копировать тех, кто был до меня»

19 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском: видео

18 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH рада тёплому приёму её песни

14 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском

8 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Слишком оптимистично думать, что жизнь вернётся в нормальное русло осенью»

6 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH удивлена, что правительства всего мира были не готовы к COVID-19

26 апр 2020 : 		 Успехи в чартах NIGHTWISH

12 апр 2020 : 		 "How's The Heart?" от FLOOR JANSEN и TROY DONOCKLEY

11 апр 2020 : 		 Видео с текстом ко всем новым песням NIGHTWISH
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Концерты NIGHTWISH состоятся весной



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NIGHTWISH объявили о двух выступлениях в виртуальной реальности — "The Islanders Arms", которые состоятся двенадцатого и тринадцатого марта 2021 года. Именно в рамках этих шоу будет представлен материал с последнего на текущий момента альбома "Human. :II: Nature". Обещается, что концерты будут с разными сет-листами.

Полноценный живой мир, достигающий волшебных объёмов, будет воплощён в виртуальной реальности —таверне The Islander Inn. В течение вечера и группа, и зрители смогут окунуться в разнообразные воображаемые 3D-миры. Техническую постановку проводит Zoan, чья платформа Burst Live также послужила источником вдохновения для финских суперзвёзд рэпа JVG, — это привлекло более миллиона зрителей весной этого года.
 
Для интерактивного виртуального шоу члены аудитории могут создавать аватары и присоединяться к программе на своих компьютерах или мобильных устройствах. Аудитория может реагировать жестами, приветствиями или смайликами, а также общаться с другими поклонниками. Можно также украсить свой аватар товарами Nightwish.

Билеты и детали выступлений доступны на Nightwish.com.

NIGHTWISH Announces Human. :II: Nature. Virtual Livestream Show For March 2021; Tickets Available Now



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