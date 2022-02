сегодня



Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH



Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH Floor Jansen, состоявшегося третьего сентября в AFAS Live, Амстердам, Нидерланды, доступно для просмотра ниже.



Set 1:





"Ever Dream" (Nightwish)

"Storm In A Glass" (Northward)

"Nemo" (Nightwish)

"Mama" (Samantha Steenwijk cover)

"Sweet Curse" (ReVamp song - with Henk Poort)

"Dangerous Game" (from Jekyll & Hyde - with Henk Poort)

"Euphoria" (Loreen)

"Face Your Demons" (After Forever)

"Winner" (Tim Akkerman cover)





Set 2:





"Slow, Love, Slow" (Nightwish)

"Shallow" (Lady Gaga & Bradley Cooper cover)

"Strong" (After Forever)

"Élan" (Nightwish)

"Energize Me" (After Forever)

"Qué Se Siente" (Rolf Sanchez)

"Bridle Passion" (Northward)

"Our Decades In The Sun" (Nightwish)

"Wolf And Dog" (ReVamp)

"The Phantom Of The Opera" (Andrew Lloyd Webber cover - with Henk Poort)







просмотров: 175