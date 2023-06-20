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*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
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Nightwish

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|||| 20 июн 2023

NIGHTWISH отыграли последний концерт



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NIGHTWISH отыграли последний концерт перед паузой — он проходил 17 июня на Lemonsoft Stadion, Vaasa.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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20 июн 2023
A
Arvelos
Точно последний? На setlist.fm пишут, что они будут еще 22 числа на фестивале Tons of Rock в Норвегии играть - https://www.setlist.fm/search?query=nightwish

просмотров: 267

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