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Nightwish

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1 дек 2018 : 		 Мультикамерная съемках с выступления NIGHTWISH

30 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

27 ноя 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Музыка для нового альбома готова»

19 ноя 2018 : 		 Фрагмент из DVD NIGHTWISH

27 окт 2018 : 		 Концертный диск NIGHTWISH будет переиздан

18 сен 2018 : 		 NIGHTWISH определились с местом съемки DVD

3 июл 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH готово 70—80 процентов материала для нового альбома

16 мар 2018 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

12 мар 2018 : 		 Фэн-видео открывающего выступления NIGHTWISH "Decades World Tour"

8 мар 2018 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Общая концепция у меня уже есть»

2 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

28 фев 2018 : 		 Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы

23 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

13 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза NIGHTWISH

12 фев 2018 : 		 У лидера NIGHTWISH есть шесть готовых песен

12 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза NIGHTWISH

29 ноя 2017 : 		 NIGHTWISH в марте выпустят сборник лучших песен

9 июн 2017 : 		 Новый тур NIGHTWISH стартует в марте

18 апр 2017 : 		 Биография басиста NIGHTWISH доступна в предзаказе

13 апр 2017 : 		 NIGHTWISH получили золото

17 мар 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH родила дочку

7 мар 2017 : 		 В честь лидера NIGHTWISH назвали насекомое

17 янв 2017 : 		 Вокалистка NIGHTWISH о паузе в год

5 янв 2017 : 		 Успехи в чартах NIGHTWISH

16 дек 2016 : 		 Фрагмент нового DVD NIGHTWISH

10 дек 2016 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTWISH
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Мультикамерная съемках с выступления NIGHTWISH



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Видео полного выступления NIGHTWISH, состоявшегося десятого ноября в Париже, доступно ниже:

"Swanheart"
"Dark Chest of Wonders"
"Wish I Had an Angel"
"10th Man Down"
"Come Cover Me"
"Gethsemane"
"Élan"
"Sacrament of Wilderness"
"Dead Boy's Poem"
"Elvenjig / Elvenpath"
"I Want My Tears Back"
"Last Ride of the Day"
"The Carpenter"
"The Kinslayer"
"Devil & the Deep Dark Ocean"
"Nemo"
"Slaying the Dreamer"
"The Greatest Show on Earth"
"Ghost Love Score"

NIGHTWISH - Multicam Live HD Footage Of Entire Paris Show Posted





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