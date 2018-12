сегодня



Мультикамерная съемках с выступления NIGHTWISH



Видео полного выступления NIGHTWISH, состоявшегося десятого ноября в Париже, доступно ниже:



"Swanheart"

"Dark Chest of Wonders"

"Wish I Had an Angel"

"10th Man Down"

"Come Cover Me"

"Gethsemane"

"Élan"

"Sacrament of Wilderness"

"Dead Boy's Poem"

"Elvenjig / Elvenpath"

"I Want My Tears Back"

"Last Ride of the Day"

"The Carpenter"

"The Kinslayer"

"Devil & the Deep Dark Ocean"

"Nemo"

"Slaying the Dreamer"

"The Greatest Show on Earth"

"Ghost Love Score"













