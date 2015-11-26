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Nightwish

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21 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH собирается выпустить поп-трек

20 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет тему из Jekyll & Hyde

30 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH

21 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню SAMANTHA STEENWIJK

7 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH

16 ноя 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

23 окт 2021 : 		 NIGHTWISH отыграют несколько концертов с AMORPHIS и SONATA ARCTICA

13 сен 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

31 авг 2021 : 		 Кавер-версия KADAWATHA от вокалистки NIGHTWISH

24 авг 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Уход Floor будет концом»

4 авг 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH хотела бы совмещать сольную карьеру и участие в группе

29 июл 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

21 июл 2021 : 		 Видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

16 июл 2021 : 		 Фрагмент концерта NIGHTWISH

1 июл 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Любила я в детстве блэчка жахнуть!»

22 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — об уходе басиста: «Это был очень неожиданный сюрприз»

16 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH и HENK POORT исполняют тему из мюзикла

15 июн 2021 : 		 Переиздание NIGHTWISH выйдет летом

5 июн 2021 : 		 Новый басист NIGHTWISH рассказал, как оказался в группе

4 июн 2021 : 		 NIGHTWISH собрали 150 000 зрителей

28 май 2021 : 		 NIGHTWISH представили басиста

18 май 2021 : 		 NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года

13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»
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|||| сегодня

Вокалистка NIGHTWISH собирается выпустить поп-трек



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Floor Jansen в рамках беседы с поклонниками анонсировала выпуск песни:

«Как вы знаете, я пишу музыку; я рассказываю вам об этом уже несколько месяцев. До сих пор я только говорила: "Грядёт новая песня. Новая песня будет". И вот я сочиняю. Есть много готовых песен, и сейчас есть одна песня, готовая к выпуску. И сегодня я могу сказать, что первая песня выйдет 25 марта. Так что теперь мы наконец-то можем отсчитывать время до того момента, когда появится что-то совершенно новое».

Относительно того, в каком стиле будет этот трек, она сказала:

«Это поп-трек, так что никакой это не металл, не рок, но она определённо отражает меня. Этакая смесь всего».

NIGHTWISH





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