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Вокалистка NIGHTWISH собирается выпустить поп-трек



Floor Jansen в рамках беседы с поклонниками анонсировала выпуск песни:



«Как вы знаете, я пишу музыку; я рассказываю вам об этом уже несколько месяцев. До сих пор я только говорила: "Грядёт новая песня. Новая песня будет". И вот я сочиняю. Есть много готовых песен, и сейчас есть одна песня, готовая к выпуску. И сегодня я могу сказать, что первая песня выйдет 25 марта. Так что теперь мы наконец-то можем отсчитывать время до того момента, когда появится что-то совершенно новое».



Относительно того, в каком стиле будет этот трек, она сказала:



«Это поп-трек, так что никакой это не металл, не рок, но она определённо отражает меня. Этакая смесь всего».







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