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NIGHTWISH завершили запись оркестровок



NIGHTWISH опубликовали следующее сообщение:



«Запись завершена! 1065 дублей оркестров, хоров и специальных гостей записаны в студии Abbey Road.



Мы искренне благодарим всех, кто принимал участие в работе: музыкантов, певцов и техников. Ваша страсть и преданность делу не перестают нас удивлять".



Особая благодарность г-ну James'y Shearman'y за то, что он прекрасно справился с огромной работой нашего многолетнего оркестрового аранжировщика г-на Pip'a Williams'a.



Так держать!»





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