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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 25
*Возвращение THE KOVENANT 23
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 22
*Новое видео BRUCE DICKINSON 19
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*

Nightwish

*



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Барабанщик NIGHTWISH: «На новом альбоме мы вернёмся к более тяжёлым вещам, но в нём также будет много новых элементов»



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В новом интервью для Tuonela Magazine барабанщик NIGHTWISH Kai Hahto рассказал о готовящемся группой новом альбоме:

«По крайней мере, он не будет таким же, как "Human. :II: Nature."... Скажем так, на новом альбоме мы вернёмся к более тяжёлым, более жёстким вещам, но в нём также будет много новых элементов. Различные новые элементы. Конечно, это всё ещё NIGHTWISH, но, разумеется, мы вернули большой симфонический оркестр на десятый альбом. Да, это будет захватывающе. Эту музыку будет довольно сложно исполнять».

На вопрос о том, рад ли он в какой-то степени тому, что ему не придётся играть новые песни NIGHTWISH вживую прямо сейчас, в свете того, что группа берёт перерыв в гастролях в обозримом будущем, Kai ответил:

«Нет, нет, нет. Совершенно наоборот. Я бы с удовольствием поехал в тур и сыграл их вживую. Но, надеюсь, придёт время, когда мы вернёмся, перезарядив батарейки. Конечно, приятно быть дома с детьми, женой и собаками, но всё же я всегда был музыкантом, поэтому мне нравится играть для людей. Но я верю, что скучать мне не придётся. Так что у меня в голове много всего. Даже NIGHTWISH сейчас делают перерыв. Так что скучать мне не придётся».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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1 фев 2024
R
RoniN
"он не будет таким же, как "Human. :II: Nature "- очень на это надеемся

просмотров: 329

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