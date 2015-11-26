Marko Hietala уходит из NIGHTWISH

6 май 2020 :
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Вокалистка NIGHTWISH удивлена, что правительства всего мира были не готовы к COVID-19
26 апр 2020 :
|
Успехи в чартах NIGHTWISH
12 апр 2020 :
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"How's The Heart?" от FLOOR JANSEN и TROY DONOCKLEY
11 апр 2020 :
|
Видео с текстом ко всем новым песням NIGHTWISH
10 апр 2020 :
|
Видео с текстом от NIGHTWISH
10 апр 2020 :
|
Лидер NIGHTWISH сказал, что пандемия коронавируса сплотила сообщество
8 апр 2020 :
|
Вокалистка NIGHTWISH рекомендует наслаждаться искусством своими глазами, а не через видеокамеру своего смартфона
7 апр 2020 :
|
Вокалистка NIGHTWISH сказала, что в её семье несколько человек заразились коронавирусом: «Это ужасная болезнь»
6 апр 2020 :
|
Лидер NIGHTWISH: «Я самый счастливый автор песен на свете»
28 мар 2020 :
|
"Nemo" от FLOOR JANSEN и TROY DONOCKLEY
24 мар 2020 :
|
Лидер NIGHTWISH о бывшем барабанщике
19 мар 2020 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: «Нужно больше заботиться о Земле»
12 мар 2020 :
|
Новая композиция NIGHTWISH
11 мар 2020 :
|
Лидер NIGHTWISH: «Мы не критикуем мобильные телефоны»
6 мар 2020 :
|
Видео с текстом от NIGHTWISH
4 мар 2020 :
|
Вокалистка NIGHTWISH назвала вокалистку SKUNK ANANSIE «рок-богиней»
17 фев 2020 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: «Мы гробим нашу планету»
9 фев 2020 :
|
Лидер NIGHTWISH о новом альбоме: «Концептуальным он стал случайно»
7 фев 2020 :
|
Новое видео NIGHTWISH
28 янв 2020 :
|
Вокалистка NIGHTWISH открыла сольный тур
27 янв 2020 :
|
Фрагмент нового трека NIGHTWISH
16 янв 2020 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTWISH
2 янв 2020 :
|
Фрагмент из концертного релиза NIGHTWISH
19 дек 2019 :
|
NIGHTWISH сводят альбом
7 дек 2019 :
|
Фрагмент из нового концертного релиза NIGHTWISH
24 ноя 2019 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: «Стресс — важная часть обучения музыке»
15 ноя 2019 :
|
Фрагмент из нового концертного релиза NIGHTWISH
6 ноя 2019 :
|
NIGHTWISH завершили запись альбома
2 ноя 2019 :
|
Фрагмент нового DVD NIGHTWISH
22 окт 2019 :
|
NIGHTWISH сняли видео на новую песню
13 окт 2019 :
|
Концертный релиз NIGHTWISH выйдет зимой
16 июл 2019 :
|
NIGHTWISH начали работу над новым альбомом
15 июл 2019 :
|
NIGHTWISH официально покидает барабанщик
15 янв 2019 :
|
Переиздания альбомов NIGHTWISH выйдет весной
14 янв 2019 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH на Bloodstock 2018
14 дек 2018 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: «Мы не стремимся к концертам с оркестром»
10 дек 2018 :
|
Фрагмент нового DVD NIGHTWISH
1 дек 2018 :
|
Мультикамерная съемках с выступления NIGHTWISH
30 ноя 2018 :
|
Фрагмент нового DVD NIGHTWISH
27 ноя 2018 :
|
Лидер NIGHTWISH: «Музыка для нового альбома готова»
19 ноя 2018 :
|
Фрагмент из DVD NIGHTWISH
27 окт 2018 :
|
Концертный диск NIGHTWISH будет переиздан
18 сен 2018 :
|
NIGHTWISH определились с местом съемки DVD
3 июл 2018 :
|
У лидера NIGHTWISH готово 70—80 процентов материала для нового альбома
16 мар 2018 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
12 мар 2018 :
|
Фэн-видео открывающего выступления NIGHTWISH "Decades World Tour"
8 мар 2018 :
|
Лидер NIGHTWISH: «Общая концепция у меня уже есть»
2 мар 2018 :
|
Трейлер нового релиза NIGHTWISH
28 фев 2018 :
|
Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы
23 фев 2018 :
|
Трейлер нового релиза NIGHTWISH
13 фев 2018 :
|
Трейлер нового релиза NIGHTWISH
12 фев 2018 :
|
У лидера NIGHTWISH есть шесть готовых песен
12 янв 2018 :
|
Обложка и трек-лист нового релиза NIGHTWISH
29 ноя 2017 :
|
NIGHTWISH в марте выпустят сборник лучших песен
9 июн 2017 :
|
Новый тур NIGHTWISH стартует в марте
18 апр 2017 :
|
Биография басиста NIGHTWISH доступна в предзаказе
13 апр 2017 :
|
NIGHTWISH получили золото
17 мар 2017 :
|
Вокалистка NIGHTWISH родила дочку
7 мар 2017 :
|
В честь лидера NIGHTWISH назвали насекомое
17 янв 2017 :
|
Вокалистка NIGHTWISH о паузе в год
5 янв 2017 :
|
Успехи в чартах NIGHTWISH
16 дек 2016 :
|
Фрагмент нового DVD NIGHTWISH
10 дек 2016 :
|
Трейлер нового DVD NIGHTWISH
8 дек 2016 :
|
Рассказ об издании нового релиза NIGHTWISH
8 дек 2016 :
|
Вокалистка NIGHTWISH о своих словах про SLAYER
2 дек 2016 :
|
Трейлер нового DVD NIGHTWISH
1 дек 2016 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: «SLAYER — ужасная команда»
28 ноя 2016 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: «Мы вернёмся на коне в 2018 году!»
26 ноя 2016 :
|
Фрагмент нового DVD NIGHTWISH
14 ноя 2016 :
|
Трейлер нового DVD NIGHTWISH
10 ноя 2016 :
|
Фрагмент нового DVD NIGHTWISH
14 окт 2016 :
|
Фрагмент нового DVD NIGHTWISH
11 окт 2016 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
7 окт 2016 :
|
FLOOR JANSEN: «Я не ухожу из NIGHTWISH!»
5 окт 2016 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: «Буду работать беременной»
18 сен 2016 :
|
Вокалистка NIGHTWISH на четвертом месяце
23 авг 2016 :
|
JUKKA NEVALAINEN выступил с NIGHTWISH
10 авг 2016 :
|
FLOOR JANSEN: «Меня тепло приняли в NIGHTWISH»
8 авг 2016 :
|
Басист NIGHTWISH о Floor
1 авг 2016 :
|
Басист NIGHTWISH: «Никакой диктатуры в группе нет!»
29 июл 2016 :
|
DVD NIGHTWISH выйдет в ноябре
15 июл 2016 :
|
Австралийские синхронистки выступят под песню NIGHTWISH
13 июл 2016 :
|
Лидер NIGHTWISH обещает DVD до конца года
15 июн 2016 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
13 июн 2016 :
|
В Англии обнаружен "самый стильный" поклонник NIGHTWISH
10 июн 2016 :
|
Лидер NIGHTWISH считает, что группе необходим небольшой перерыв
17 май 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления NIGHTWISH
15 май 2016 :
|
Басист NIGHTWISH исполнил акустическую версию "The Islander"
29 апр 2016 :
|
У NIGHTWISH расписаны планы на ближайшие четыре года
15 апр 2016 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: «Мы возьмем год на отдых»
13 апр 2016 :
|
Трейлер к документальному фильму о NIGHTWISH
15 мар 2016 :
|
NIGHTWISH взяли две награды Emma
3 мар 2016 :
|
Вокалистку NIGHTWISH волнует проблема беженцев
21 фев 2016 :
|
NIGHTWISH открыли североамериканский тур
16 фев 2016 :
|
Лидер NIGHTWISH о том, когда ждать нового альбома
6 фев 2016 :
|
Колыбельные от NIGHTWISH
26 янв 2016 :
|
Лучшее из круиза NIGHTWISH
19 янв 2016 :
|
Вокалистка NIGHTWISH о туре по Австралии
8 янв 2016 :
|
NIGHTWISH открыли 2016 выступлением в Австралии
3 янв 2016 :
|
Лидер NIGHTWISH поражён тем, что RICHARD DAWKINS стал частью альбома группы
29 дек 2015 :
|
NIGHTWISH на пике
21 дек 2015 :
|
Лидер NIGHTWISH: «Мы не планируем отмечать 20-летие»
21 дек 2015 :
|
NIGHTWISH стали первой...
21 ноя 2015 :
|
Видео полного выступления NIGHTWISH
18 ноя 2015 :
|
Все билеты на концерт NIGHTWISH в Лондоне проданы
4 ноя 2015 :
|
Фрагмент нового DVD NIGHTWISH
19 окт 2015 :
|
Рассказ об украшениях от NIGHTWISH
28 сен 2015 :
|
Трейлер нового релиза NIGHTWISH
22 авг 2015 :
|
Туровое издание последнего альбома NIGHTWISH выйдет в октбре
22 июл 2015 :
|
NIGHTWISH на арфах
5 июн 2015 :
|
Лидер NIGHTWISH: «Я не встречал наших копий»
29 май 2015 :
|
Новый эпизод от NIGHTWISH
22 май 2015 :
|
Новый эпизод от NIGHTWISH
14 май 2015 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
8 май 2015 :
|
Новое видео NIGHTWISH
1 май 2015 :
|
Видео полного выступления NIGHTWISH
30 апр 2015 :
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Видео с репетиции NIGHTWISH
23 апр 2015 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
23 апр 2015 :
|
FLOOR JANSEN: «Я не слишком осторожничаю в отношении своего голоса»
17 апр 2015 :
|
Новый сингл NIGHTWISH выйдет в мае
15 апр 2015 :
|
NIGHTWISH снимут концерт на DVD
15 апр 2015 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: «Настало время отказаться от термина "Female Fronted Metal"»
14 апр 2015 :
|
Лидер NIGHTWISH: «Работать с Floor было проще простого»
12 апр 2015 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
10 апр 2015 :
|
NIGHTWISH открыли мировой тур
6 апр 2015 :
|
MARCO HIETALA (NIGHTWISH) считает, что новый альбом получился органичным
1 апр 2015 :
|
TUOMAS HOLOPAINEN: «Мы хотели вернуть музыке частичку таинства»
31 мар 2015 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
26 мар 2015 :
|
Нынешняя вокалистка NIGHTWISH сказала, что утечка сингла была преступлением, которое почти разрушило продуманную рекламную кампанию
19 мар 2015 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
13 мар 2015 :
|
Новая песня NIGHTWISH
13 мар 2015 :
|
Конкурс кавер-версий от NIGHTWISH
6 мар 2015 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
1 мар 2015 :
|
Лидер NIGHTWISH просит фэнов слушать новый альбом полностью и на приличной аудиосистеме
28 фев 2015 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
26 фев 2015 :
|
Басист NIGHTWISH: "FLOOR JANSEN идеально вписалась в процесс создания нового альбома"
24 фев 2015 :
|
Новая песня NIGHTWISH
20 фев 2015 :
|
Вокалистку NIGHTWISH не волнует отсутствие её идей на новом альбоме группы
20 фев 2015 :
|
Лидер NIGHTWISH о состоянии здоровья их барабанщика
20 фев 2015 :
|
TUOMAS HOLOPAINEN: "FLOOR JANSEN придала NIGHTWISH больше мотивированности и вдохновения"
17 фев 2015 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
13 фев 2015 :
|
Новое видео NIGHTWISH
9 фев 2015 :
|
TUOMAS HOLOPAINEN: "Утечка в интернет сингла "Èlan" - это сильный удар"
6 фев 2015 :
|
Вокалистка NIGHTWISH негодует
30 янв 2015 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
16 янв 2015 :
|
Трек-лист нового альбома NIGHTWISH
29 дек 2014 :
|
FLOOR JANSEN о новом альбоме NIGHTWISH
29 дек 2014 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
22 дек 2014 :
|
Обложка нового альбома NIGHTWISH
8 дек 2014 :
|
Новый сингл NIGHTWISH выйдет в феврале
5 дек 2014 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
2 дек 2014 :
|
Первое фото нового состава NIGHTWISH
24 ноя 2014 :
|
FLOOR JANSEN «выложилась по полной» при записи новых песен NIGHTWISH
20 ноя 2014 :
|
Музыка NIGHTWISH в промо-ролике команды НХЛ
12 ноя 2014 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
4 ноя 2014 :
|
Концертное видео NIGHTWISH
30 окт 2014 :
|
В новый альбом NIGHTWISH войдет 12 песен
28 окт 2014 :
|
Британский профессор на новом альбоме NIGHTWISH
25 окт 2014 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
13 окт 2014 :
|
Концертное видео NIGHTWISH
10 окт 2014 :
|
Вокалистка NIGHTWISH о записи с оркестром
1 окт 2014 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
30 сен 2014 :
|
Круиз NIGHTWISH
28 сен 2014 :
|
NIGHTWISH завершили запись вокальных партий
24 сен 2014 :
|
Концертное видео NIGHTWISH
11 сен 2014 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
9 сен 2014 :
|
NIGHTWISH завершили запись гитар
3 сен 2014 :
|
NIGHTWISH завершили запись баса
29 авг 2014 :
|
Концертное видео NIGHTWISH
20 авг 2014 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
12 авг 2014 :
|
Концертное видео NIGHTWISH
6 авг 2014 :
|
Барабанщик NIGHTWISH берёт паузу
30 июл 2014 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
11 июл 2014 :
|
Видео о работе над новым альбомом NIGHTWISH
28 май 2014 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: «Я не высокомерная сучка»
19 май 2014 :
|
У лидера NIGHTWISH готовы 12 песен
13 мар 2014 :
|
Нынешняя вокалистка NIGHTWISH учит финский
2 янв 2014 :
|
Бывшая вокалистка NIGHTWISH: «Я не уходила из группы, меня уволили»
27 дек 2013 :
|
Бывшая вокалистка NIGHTWISH: «Меня уволили»
20 дек 2013 :
|
Концертное видео NIGHTWISH
10 дек 2013 :
|
Трейлер нового DVD NIGHTWISH
7 дек 2013 :
|
Лидер NIGHTWISH рассказал о любимых вокалистках
5 дек 2013 :
|
Лидер NIGHTWISH рассказал о вдохновивших его музыкантах
29 ноя 2013 :
|
Трейлер нового DVD NIGHTWISH
29 ноя 2013 :
|
Лидер NIGHTWISH о новом сольном альбоме
28 ноя 2013 :
|
FLOOR JANSEN не считает нужным пока включаться в процесс создания нового материала NIGHTWISH
23 ноя 2013 :
|
Трейлер нового DVD NIGHTWISH
16 ноя 2013 :
|
Фрагмент нового DVD NIGHTWISH
14 ноя 2013 :
|
FLOOR JANSEN не волнуют проблемы, которые раньше возникали с вокалистками NIGHTWISH
5 ноя 2013 :
|
Трейлер нового DVD NIGHTWISH
29 окт 2013 :
|
Лидер NIGHTWISH: 'Floor - настоящяя металлистка!'
25 окт 2013 :
|
Трейлер нового DVD NIGHTWISH
21 окт 2013 :
|
Лидер NIGHTWISH о сольном проекте
19 окт 2013 :
|
Фрагмент нового DVD NIGHTWISH
9 окт 2013 :
|
NIGHTWISH объявили новый состав
16 сен 2013 :
|
Детали нового концертного релиза NIGHTWISH
22 авг 2013 :
|
У лидера NIGHTWISH уже есть три песни для нового альбома
30 июл 2013 :
|
Выступление на Wacken'e NIGHTWISH выйдет на DVD/Blu-ray
29 июл 2013 :
|
FLOOR JANSEN «была бы не против остаться» в NIGHTWISH
27 июл 2013 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
22 июл 2013 :
|
Трейлер FanPOD от NIGHTWISH
7 июл 2013 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
17 июн 2013 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
6 июн 2013 :
|
Лидер NIGHTWISH о 'The Life And Times Of Scrooge McDuck'
2 июн 2013 :
|
FLOOR JANSEN о японском туре NIGHTWISH
29 май 2013 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
24 май 2013 :
|
NIGHTWISH открыли японский тур
3 мар 2013 :
|
NIGHTWISH взяли две награды EMMA
16 фев 2013 :
|
У лидера NIGHTWISH готово восемь песен для сольного проекта
5 фев 2013 :
|
Лидер NIGHTWISH начал работу над 'The Life And Times Of Scrooge McDuck'
1 фев 2013 :
|
Премьера фильма NIGHTWISH в Германии состоится в феврале
23 янв 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления NIGHTWISH
12 янв 2013 :
|
Басист NIGHTWISH о плохой реакции финской прессы на фильм Imaginaerum
6 янв 2013 :
|
Marco Hietala о новой вокалистке NIGHTWISH
4 янв 2013 :
|
Туровая вокалистка NIGHTWISH исполнила арию
23 дек 2012 :
|
Промо-видео нового вина NIGHTWISH
19 дек 2012 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
14 дек 2012 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
8 дек 2012 :
|
Лидер NIGHTWISH запишет 'The Life And Times Of Scrooge McDuck' в следующем году
4 дек 2012 :
|
Вокалистка AMARANTHE проходила прослушивание в NIGHTWISH
2 дек 2012 :
|
Туровая вокалистка NIGHTWISH исполнила арию
21 ноя 2012 :
|
NIGHTWISH уже забронировали студию для репетиций к новому альбому
20 ноя 2012 :
|
Профессиональное видео c выступления NIGHTWISH
14 ноя 2012 :
|
Лидер NIGHTWISH: "Никакого решения о новой вокалистке до 2014 года"
13 ноя 2012 :
|
Лидер NIGHTWISH о Floor Jansen
12 ноя 2012 :
|
FLOOR JANSEN: "Реакция на мое появление в NIGHTWISH превзошла все ожидания"
12 ноя 2012 :
|
NIGHTWISH выступили на премьере фильма
8 ноя 2012 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
3 ноя 2012 :
|
Тапочки от NIGHTWISH
27 окт 2012 :
|
Промо-клип нового вина NIGHTWISH
19 окт 2012 :
|
Вино от NIGHTWISH
17 окт 2012 :
|
Трейлер нового фильма NIGHTWISH
16 окт 2012 :
|
Видео полного концерта NIGHTWISH
15 окт 2012 :
|
Floor Jansen “очень рада” присоединиться к NIGHTWISH на весь оставшийся тур
13 окт 2012 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
11 окт 2012 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: "Так приятно, что люди тебя тепло принимают в группе"
11 окт 2012 :
|
Лидер NIGHTWISH в Диснейленде
9 окт 2012 :
|
NIGHTWISH отказываются давать интервью
8 окт 2012 :
|
Вокалистка NIGHTWISH из Анахайма
6 окт 2012 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
5 окт 2012 :
|
FLOOR JANSEN о выступлениях с NIGHTWISH: "Вы даже не представляете, как я нервничала перед первым концертом"
5 окт 2012 :
|
TROY DONOCKLEY: "Расставание с ANETTE OLZON только к лучшему"
4 окт 2012 :
|
FLOOR JANSEN сказала, что планировала присоединиться к NIGHTWISH в ноябре
3 окт 2012 :
|
FLOOR JANSEN впервые выступила с NIGHTWISH
2 окт 2012 :
|
Бывшая вокалистка NIGHTWISH закрыла свой официальный блог
2 окт 2012 :
|
NIGHTWISH расстались с Anette Olzon
1 окт 2012 :
|
Вокалистка NIGHTWISH сказала, что пригласить других вокалисток вместо неё было «неправильным решением»
30 сен 2012 :
|
NIGHTWISH в Денвере: выступление без ANETTE OLZON
29 сен 2012 :
|
Бэк-вокалистки KAMELOT подменили вокалистку NIGHTWISH на концерте в Денвере
21 сен 2012 :
|
Постер нового фильма NIGHTWISH
21 сен 2012 :
|
Вокалистка NIGHTWISH плакала после просмотра фильма "Imaginaerum"
19 сен 2012 :
|
Обложка и трек-лист саундтрека NIGHTWISH
17 сен 2012 :
|
Лидер NIGHTWISH рассказал о критике в адрес группы
14 сен 2012 :
|
NIGHTWISH открыли североамериканское турне
24 авг 2012 :
|
Семплы саундтрека к фильму NIGHTWISH
24 авг 2012 :
|
Новые фото из фильма NIGHTWISH
12 авг 2012 :
|
Премьера фильма NIGHTWISH состоится в ноябре
16 май 2012 :
|
Участники NIGHTWISH ответили на вопросы поклонников
10 май 2012 :
|
NIGHTWISH получили три награды в Германии
9 май 2012 :
|
NIGHTWISH ответили на вопросы фэнов
25 апр 2012 :
|
Вокалистка NIGHTWISH делится впечатлениями о европейском туре
24 апр 2012 :
|
Трейлер нового фильма NIGHTWISH
24 апр 2012 :
|
Песню NIGHTWISH выбрали в качестве гимна Чемпионата мира по хоккею
20 апр 2012 :
|
NIGHTWISH определили победителя
12 апр 2012 :
|
Видео с репетиции NIGHTWISH
16 мар 2012 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
15 мар 2012 :
|
Лидер NIGHTWISH ответил на вопросы фэнов
14 мар 2012 :
|
NIGHTWISH выпустят 10"-винил 'Trials Of Imaginaerum'
11 мар 2012 :
|
Видео с выступления NIGHTWISH
11 мар 2012 :
|
NIGHTWISH создали дизайн для банки энергетика
10 мар 2012 :
|
Новый сингл NIGHTWISH стал первым в Финляндии
9 мар 2012 :
|
Трейлер к фильму о создании альбома NIGHTWISH
4 мар 2012 :
|
NIGHTWISH открыли финский тур
24 фев 2012 :
|
'Imaginaerum (Tour Edition)' NIGHTWISH выйдет в апреле
22 фев 2012 :
|
Информация о фильме NIGHTWISH
26 янв 2012 :
|
Лидер NIGHTWISH ответил на вопросы фэнов
23 янв 2012 :
|
NIGHTWISH открыли мировое турне
22 янв 2012 :
|
NIGHTWISH о награде EMMA
20 янв 2012 :
|
NIGHTWISH отыграли "секретный" концерт
13 янв 2012 :
|
Новый сингл NIGHTWISH выйдет в марте
12 янв 2012 :
|
Фото с репетиции NIGHTWISH
10 янв 2012 :
|
NIGHTWISH получили золото в Германии
31 дек 2011 :
|
Четвертая часть онлайн-игры NIGHTWISH
23 дек 2011 :
|
Режиссёр о фильме NIGHTWISH “Imaginaerum”
19 дек 2011 :
|
Дата российского релиза нового альбома NIGHTWISH
12 дек 2011 :
|
Суд отклонил иск мужа TARJA'и TURUNEN по делу о клевете в книге о NIGHTWISH
7 дек 2011 :
|
Интервью лидера NIGHTWISH
2 дек 2011 :
|
Менеджер NIGHTWISH: «Очень важно знать правильных людей»
2 дек 2011 :
|
Детали российского релиза нового альбома NIGHTWISH
1 дек 2011 :
|
NIGHTWISH приступили к репетициям
27 ноя 2011 :
|
Трейлер нового альбома NIGHTWISH
23 ноя 2011 :
|
Варианты изданий нового альбома NIGHTWISH
19 ноя 2011 :
|
Семплы нового альбома NIGHTWISH
17 ноя 2011 :
|
Лидер NIGHTWISH сыграл на органе
16 ноя 2011 :
|
Начались судебные разбирательства по книге о NIGHTWISH
15 ноя 2011 :
|
Лидер NIGHTWISH об “Imaginaerum The Movie”
14 ноя 2011 :
|
MARCO HIETALA ответил на вопросы поклонников
12 ноя 2011 :
|
Лидер NIGHTWISH о новом клипе
9 ноя 2011 :
|
Новое видео NIGHTWISH
7 ноя 2011 :
|
Новая песня NIGHTWISH
6 ноя 2011 :
|
Лидер NIGHTWISH о новом альбоме
26 окт 2011 :
|
Тизер нового видео NIGHTWISH
26 окт 2011 :
|
Лидер NIGHTWISH о реакции на новый альбом
26 окт 2011 :
|
Семплы нового сингла NIGHTWISH
24 окт 2011 :
|
NIGHTWISH приедут в Россию и Украину со своим новым супер-шоу "Imaginaerum"
21 окт 2011 :
|
NIGHTWISH: создание "Imaginaerum"
12 окт 2011 :
|
Детали нового альбома NIGHTWISH
11 окт 2011 :
|
Варианты изданий нового альбома NIGHTWISH
1 окт 2011 :
|
Даты европейского тура NIGHTWISH
29 сен 2011 :
|
NIGHTWISH: Новости от режиссера фильма "Imaginaerum"
26 сен 2011 :
|
Репортаж вокалистки NIGHTWISH Anette Olzon со съёмок фильма “Imaginaerum”
23 сен 2011 :
|
Лидер NIGHTWISH о фильме
17 сен 2011 :
|
Лидер NIGHTWISH о фильме
9 сен 2011 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTWISH
8 сен 2011 :
|
NIGHTWISH: Новости от режиссера фильма "Imaginaerum"
6 сен 2011 :
|
NIGHTWISH выпустили приложение для телефонов
5 сен 2011 :
|
Предзаказ нового сингла NIGHTWISH
2 сен 2011 :
|
Обложка нового сингла NIGHTWISH
31 авг 2011 :
|
NIGHTWISH поменяли название альбома и фильма
22 авг 2011 :
|
NIGHTWISH подписали новый контракт с Nuclear Blast Records
22 авг 2011 :
|
Новый альбом NIGHTWISH выйдет в этом году
19 авг 2011 :
|
Видео с записи нового альбома NIGHTWISH
10 авг 2011 :
|
Тизер NIGHTWISH
9 авг 2011 :
|
Новые подробности о фильме NIGHTWISH “Imaginarium”
23 июл 2011 :
|
Демо вокалистки NIGHTWISH
17 июл 2011 :
|
Фрагмент нового трека NIGHTWISH
4 июл 2011 :
|
Два демо вокалистки NIGHTWISH
25 июн 2011 :
|
NIGHTWISH подтвердили участие в круизе 70000 TONS OF METAL
15 июн 2011 :
|
NIGHTWISH получили грант на создание фильма “Imaginarium”
10 июн 2011 :
|
NIGHTWISH готовы к мастерингу альбома “Imaginarium”
30 май 2011 :
|
NIGHTWISH о новом альбоме и фильме
4 май 2011 :
|
Распевки вокалистки NIGHTWISH
30 апр 2011 :
|
Участники NIGHTWISH о работе над новым альбомом
23 апр 2011 :
|
Вести из студии от вокалистки NIGHTWISH
19 апр 2011 :
|
Муж TARJA’и TURUNEN подал в суд на создателей книги о NIGHTWISH
16 апр 2011 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: "Никакого сольного альбома, пока группа будет в туре с "Imaginarium""
13 апр 2011 :
|
NIGHTWISH начнут сведение сегодня
12 апр 2011 :
|
Лидер NIGHTWISH о новом альбоме
10 апр 2011 :
|
Лидер NIGHTWISH: "ANETTE OLZON еще никогда так хорошо не пела!"
6 апр 2011 :
|
Вокалистка NIGHTWISH начала запись вокала
28 мар 2011 :
|
Вокалистка NIGHTWISH почти восстановилась после травмы
25 мар 2011 :
|
Новости от NIGHTWISH
19 мар 2011 :
|
Лидер NIGHTWISH делится новостями из студии
14 мар 2011 :
|
NIGHTWISH начнут тур в Америке
12 мар 2011 :
|
Запись вокала для нового альбома NIGHTWISH отложена
6 мар 2011 :
|
Вокалистка NIGHTWISH попала в больницу
5 мар 2011 :
|
NIGHTWISH о проекте “Imaginarium”
25 фев 2011 :
|
Лидер NIGHTWISH рассказал о грядущем альбоме в новом интервью
21 фев 2011 :
|
Детали нового альбома NIGHTWISH
20 фев 2011 :
|
Интервью с лидером NIGHTWISH
17 фев 2011 :
|
Вокалистка NIGHTWISH начнет запись в марте
10 фев 2011 :
|
Концепция нового альбома NIGHTWISH
7 фев 2011 :
|
Вокалистка NIGHTWISH о Гэри Муре
2 фев 2011 :
|
Лидер NIGHTWISH о новом альбоме
14 янв 2011 :
|
Создание нового альбома NIGHTWISH: закулисное видео
7 янв 2011 :
|
ANETTE OLZON записала песню в память о Hanna'е Ekstrand
5 янв 2011 :
|
Marco Hietala (NIGHTWISH): «Этим песням нужна серьёзная взрывчатка»
30 дек 2010 :
|
Информация о записи нового альбома NIGHTWISH
22 дек 2010 :
|
NIGHTWISH раскроют планы на будущее в январе
11 ноя 2010 :
|
Сольный альбом Anette Olzon выйдет раньше NIGHTWISH?
9 ноя 2010 :
|
Вокалистка NIGHTWISH о предстоящем альбоме: «Я думаю, что это будет отличный и разнообразный диск»
4 ноя 2010 :
|
Вокалистка NIGHTWISH о новом альбоме
1 ноя 2010 :
|
Конкурс от лидера NIGHTWISH
22 окт 2010 :
|
Ударные для нового альбома NIGHTWISH записаны
16 окт 2010 :
|
NIGHTWISH начали запись нового альбома
27 сен 2010 :
|
NIGHTWISH провели день на карт-треке
14 сен 2010 :
|
Вокалистка NIGHTWISH сказала, что новый альбом получился «чем-то совершенно особенным»
13 сен 2010 :
|
NIGHTWISH завершили запись демо
23 авг 2010 :
|
Часть 5 летнего дневника NIGHTWISH
8 авг 2010 :
|
Лидер NIGHTWISH о новом альбоме. Продолжение
2 авг 2010 :
|
Вокалистка NIGHTWISH родила мальчика
30 июл 2010 :
|
Лидер NIGHTWISH о новом альбоме. Продолжение
22 июл 2010 :
|
Лидер NIGHTWISH о новом альбоме
18 июл 2010 :
|
NIGHTWISH начнут запись альбома в октябре
22 июн 2010 :
|
NIGHTWISH предупреждают о поддельных профайлах на Facebook
3 июн 2010 :
|
Вокалистка NIGHTWISH о новом проекте
3 июн 2010 :
|
Первое демо для нового альбома NIGHTWISH готово
12 апр 2010 :
|
NIGHTWISH ответили на вопросы фэнов
5 мар 2010 :
|
Менеджер NIGHTWISH заявил, что беременность вокалистки не повлияет на планы по записи альбома
4 мар 2010 :
|
Вокалистка NIGHTWISH беременна
23 фев 2010 :
|
Лидер NIGHTWISH работает над новым альбомом, вокалистка не планирует сольный альбом
11 дек 2009 :
|
Песня NIGHTWISH появится в немецком сериале
9 ноя 2009 :
|
Клавишник NIGHTWISH заявил, что новый альбом будет «ярче»
3 ноя 2009 :
|
Tuomas Holopainen заработал за 2008 год более 500 000$
3 ноя 2009 :
|
Anette Olzon (NIGHTWISH): "Дорогой MICHAEL..."
1 ноя 2009 :
|
Вокалистка NIGHTWISH опровергла слухи о названии нового альбома группы
23 окт 2009 :
|
Anette Olzon о новом сольном альбоме
22 окт 2009 :
|
NIGHTWISH записали новую песню
20 окт 2009 :
|
Вокалистка NIGHTWISH начала работу над сольным альбомом
9 окт 2009 :
|
NIGHTWISH выпустят новый бокс-сет
21 сен 2009 :
|
NIGHTWISH завершили турне
31 авг 2009 :
|
Вокалистка NIGHTWISH запишет сольный альбом
21 авг 2009 :
|
Вокалистка NIGHTWISH выступила вместе с шведским симфоническим оркестром
9 июл 2009 :
|
Вокалистка NIGHTWISH о смерти Майкла Джексона
9 июн 2009 :
|
Marco Hietala (NIGHTWISH) забыл слова
16 май 2009 :
|
Открылся официальный сайт вокалистки NIGHTWISH
21 апр 2009 :
|
NIGHTWISH получили награду MUUVI
16 апр 2009 :
|
Видео бывшей группы вокалистки NIGHTWISH в сети
31 мар 2009 :
|
NIGHTWISH получили золото и платину в Швейцарии
19 мар 2009 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: «В данный момент у нас нет проблем»
15 мар 2009 :
|
Документальный фильм NIGHTWISH в сети
13 мар 2009 :
|
Клавишник NIGHTWISH о вокалистке и её личном менеджере
13 мар 2009 :
|
Видеотрейлер с нового CD/DVD NIGHTWISH
11 мар 2009 :
|
NIGHTWISH скооперировались с производителями минеральной воды
26 фев 2009 :
|
TUOMAS HOLOPAINEN: «Моя голова готова взорваться от идей!»
22 фев 2009 :
|
Лидер NIGHTWISH получил награду Soundi Award
17 фев 2009 :
|
Трейлер нового диска NIGHTWISH
2 фев 2009 :
|
Трек-лист нового CD/DVD NIGHTWISH
23 янв 2009 :
|
Выход нового концертного CD/DVD NIGHTWISH отложен
7 янв 2009 :
|
Обложка нового диска NIGHTWISH
23 дек 2008 :
|
Вокалистка NIGHTWISH: "Я думаю, что проделала адскую работу"
13 дек 2008 :
|
Открыт предзаказ на книгу NIGHTWISH
13 дек 2008 :
|
Новый релиз NIGHTWISH в марте
10 дек 2008 :
|
NIGHTWISH выиграли награду RADIO ROCK FINLANDIA
17 ноя 2008 :
|
Фронтмен NIGHTWISH прокомментировал случай на концерте в Бразилии
12 ноя 2008 :
|
Вокалистка NIGHTWISH ушла со сцены
12 окт 2008 :
|
NIGHTWISH отменили еще одно шоу
8 окт 2008 :
|
Заявление от организаторов концерта NIGHTWISH
7 окт 2008 :
|
NIGHTWISH об отмене концерта
7 окт 2008 :
|
Концерт NIGHTWISH отменен
4 сен 2008 :
|
Новости из лагеря NIGHTWISH
10 июл 2008 :
|
Билеты на концерт NIGHTWISH поступили в продажу
5 июл 2008 :
|
NIGHTWISH планируют выступить в России
17 июн 2008 :
|
DVD NIGHTWISH "End Of An Era" стал "платиновым" в Германии
13 май 2008 :
|
Фронтмен NIGHTWISH будет продюсировать новый альбом INDICA
18 апр 2008 :
|
Новое видео NIGHTWISH
24 мар 2008 :
|
NIGHTWISH выпустят сингл "The Islander"
5 мар 2008 :
|
NIGHTWISH получили "золото" в Австрии
24 фев 2008 :
|
Последний альбом NIGHTWISH стал 4-жды платиновым
22 янв 2008 :
|
NIGHTWISH номинированы на 5 наград Emma Gaala
24 дек 2007 :
|
Рождественское поздравление от NIGHTWISH
19 дек 2007 :
|
NIGHTWISH: "Крыша в огне"
23 ноя 2007 :
|
NIGHTWISH: платиновое издание альбома "Dark Passion Play" будет содержать 5 бонус-треков
21 ноя 2007 :
|
Лучшие фрагменты фильма о NIGHTWISH в сети
8 ноя 2007 :
|
NIGHTWISH удостоились награды
28 окт 2007 :
|
NIGHTWISH: видео из финской звукозаписывающей студии в сети
25 окт 2007 :
|
NIGHTWISH: новое фэн-блог видео в сети
8 окт 2007 :
|
NIGHTWISH снимают новое видео
1 окт 2007 :
|
NIGHTWISH: доступно лимитированное издание "Dark Passion Play"
28 сен 2007 :
|
NIGHTWISH получили "платиновый" статус за новый альбом
24 сен 2007 :
|
NIGHTWISH: Видео 'Bye Bye Beautiful' в сети
28 авг 2007 :
|
Промо-сайт нового альбома NIGHTWISH
26 авг 2007 :
|
Новый сингл NIGHTWISH получил золотой статус
15 авг 2007 :
|
Ранние альбомы NIGHTWISH будут переизданы
12 авг 2007 :
|
NIGHTWISH: Доступно видео на песню 'Amaranth'
31 июл 2007 :
|
NIGHTWISH собрали более 1000 фэнов на автограф-сессии в Германии
27 июл 2007 :
|
NIGHTWISH: доступно интервью для норвежского телевидения
3 июл 2007 :
|
Еще один семпл новой песни NIGHTWISH
16 июн 2007 :
|
Новое видео NIGHTWISH
14 июн 2007 :
|
Информация о новом альбоме NIGHTWISH
5 июн 2007 :
|
NIGHTWISH рассказали о новом альбоме и турне
1 июн 2007 :
|
NIGHTWISH : еще два новых видео-интервью
31 май 2007 :
|
NIGHTWISH обвиняют в плагиате
31 май 2007 :
|
Новое видео-интервью Anette Olzon (NIGHTWISH)
25 май 2007 :
|
NIGHTWISH: новые сэмплы с будущего альбома
25 май 2007 :
|
NIGHTWISH: новое видео из студии
24 май 2007 :
|
Объявлена новая вокалистка NIGHTWISH
23 май 2007 :
|
Завтра будет объявлено имя новой вокалистки NIGHTWISH
17 май 2007 :
|
Обложка нового сингла NIGHTWISH
15 май 2007 :
|
Новая вокалистка NIGHTWISH написала о новом альбоме
27 апр 2007 :
|
NIGHTWISH: для нового альбома смикшировано уже 4 трека
24 мар 2007 :
|
Бывшая вокалистка TRISTANIA опровергла слухи о своем участии в NIGHTWISH
4 мар 2007 :
|
NIGHTWISH запустили студийный видео-дневник
21 фев 2007 :
|
NIGHTWISH выпустят сингл 'Eva' в мае
21 янв 2007 :
|
Выходит англоязычная версия биографии NIGHTWISH
17 янв 2007 :
|
NIGHTWISH: поиски новой вокалистки окончены
3 янв 2007 :
|
NIGHTWISH записывают оркестровые партии в Лондоне
22 сен 2006 :
|
NIGHTWISH публикуют мобильный журнал
16 сен 2006 :
|
NIGHTWISH приступили к записи нового альбома
21 июл 2006 :
|
NIGHTWISH завершили демо-запись нового альбома
1 июл 2006 :
|
NIGHTWISH закончили написание нового материала
22 май 2006 :
|
Опубликованы материалы с CD/DVD NIGHTWISH "End Of An Era"
18 мар 2006 :
|
NIGHTWISH официально начали поиски вокалистки
16 мар 2006 :
|
NIGHTWISH опубликовали треклист "End Of An Era'"
6 мар 2006 :
|
NIGHTWISH выиграли награду Emma-Gaala в двух номинациях
4 фев 2006 :
|
NIGHTWISH: выход концертного DVD под вопросом
21 ноя 2005 :
|
NIGHTWISH выпустят CD / DVD "End Of An Era"
12 ноя 2005 :
|
Тарья (ex-NIGHTWISH) собирается оставить метал в своей музыке
8 ноя 2005 :
|
Развитие событий в NIGHTWISH
1 ноя 2005 :
|
Подробности развода в NIGHTWISH
31 окт 2005 :
|
NIGHTWISH: нам не нужен клон Тарьи
26 окт 2005 :
|
Tarja Turunen (ex-NIGHTWISH): "Я думала, что знаю своих коллег по группе, но я ошибалась"
25 окт 2005 :
|
NIGHTWISH и бизнес. Разбор полетов
25 окт 2005 :
|
Tarja Turunen (ex-NIGHTWISH): "Я потрясена!"
24 окт 2005 :
|
Ссора в NIGHTWISH
23 авг 2005 :
|
Новости из лагеря NIGHTWISH
27 июл 2005 :
|
NIGHTWISH: новое видео в сети
18 июл 2005 :
|
NIGHTWISH запишут последний концерт полуторагодового тура на DVD
17 июн 2005 :
|
NIGHTWISH: сборник лучших песен осенью
26 май 2005 :
|
NIGHTWISH: подробности нового сингла
26 ноя 2004 :
|
NIGHTWISH опубликовали кавер MEGADETH
23 авг 2004 :
|
NIGHTWISH: играли MEGADETH с клавишником STRATOVARIUS
23 сен 2002 :
|
Сайд-проекты музыкантов NIGHTWISH
29 май 2002 :
|
Nightwish - концерт в Москве, а потом перерыв.
Red One
eleweth
hamster
Да там и оригинал хромает, мягко говоря. Похоже на то, что мужик словил клин, сидя на карантине.
rassol
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