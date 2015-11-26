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Nightwish

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Marko Hietala уходит из NIGHTWISH



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Басист и вокалист NIGHTWISH Marko Hietala опубликовал следующее сообщение в своём аккаунте в Facebook:

«Дорогие мои. Я покидаю Nightwish и общественную жизнь.

Уже несколько лет я не могу чувствовать себя удовлетворенным этой жизнью. У нас есть большая стриминговая компания, требующая от артистов работать по 9 часов пять дней в неделю, и чтобы они при этом были вдохновлены, в то же время как сами нечестно делят прибыль. Даже среди артистов. Мы — банановая республика музыкальной индустрии. Крупнейшие туровые промоутеры выжимают проценты даже из нашей собственной сувенирной продукции, выплачивая при этом дивиденды на Ближний Восток. Похоже, что некоторые теократии могут забрать деньги от музыки, из-за которой вас там обезглавят или посадят в тюрьму, не выглядя при этом лицемерами. Вот пара примеров.

Прошедший год заставил меня остаться дома и подумать. И я очень разочаровался в этих и многих других вещах. Я узнал, что мне нужна эта проверка фактов. Для того, чтобы писать, петь и играть, мне нужно найти новые причины и вдохновение. ”My Walden”, так сказать. И даже в моей книге написано, что у меня хроническая депрессия. Это опасно для меня и окружающих, если я продолжу в том же духе. Некоторое время назад некоторые из моих мыслей были мрачными. Не волнуйтесь, я в порядке. У меня двое сыновей, жена, остальная семья, друзья, собака и много любви.

И я не думаю, что я уйду навсегда.

Заговор — это слово дня. Для людей, которые их любят, я должен сказать, что мне стукнет 55 лет 14 января, и я, безусловно, отмотал свой срок. Обвинять, к примеру, Tuomas'а — это оскорбление и для него, и для моего свободного мышления. Это очень печально и для всех нас. Берегите себя, пожалуйста.

Но, конечно, теперь мы будем знать, если кто-то сделает это специально.

Есть пара согласованных вещей, которые я сделаю в 2021 году. В противном случае я любезно и с уважением прошу СМИ, группы, проекты артистов и т. д. не просить меня ни о чём в течение следующего года. Мне нужно кое-что переосмыслить. Я надеюсь рассказать вам об этом в 2022 году. Но это не обещание.

Мне очень жаль.

Marko Hietala.

P. S. Tony Iommi — исключение из "никаких контактов". Герой детства имеет приоритет».



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Red One


12 янв 2021, 13:42		Интересно, но далеко не всё понятно.

eleweth


12 янв 2021, 13:42		перевод ужасно хромает, мягко говоря

hamster


12 янв 2021, 13:44		>>перевод ужасно хромает, мягко говоря
Да там и оригинал хромает, мягко говоря. Похоже на то, что мужик словил клин, сидя на карантине.

rassol


12 янв 2021, 13:57		Я устал. Я - мухожук!


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