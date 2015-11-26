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Nightwish

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|||| 19 июл 2020

Вокалистка NIGHTWISH: «После 20 лет в роке и металле хочется чего-то другого»



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Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen в недавнем интервью Metal Hammer ответила на вопрос, стоит ли ждать нового альбома NORTHWARD:

«Я не уверена, что он будет. Этот проект был создан в 2008 году. Так как у нас был год отдыха от NIGHTWISH, я смогла закончить его, смогла понять, актуальны ли песни, сможем ли мы записать его или нет. Я была просто счастлива, что у меня есть минутка, чтобы выпустить его даже через 10 лет после того, как мы его создали. Но после 20 лет рока и металла я думаю, что хочу сделать что-нибудь ещё. Я не имею в виду остановиться на NIGHTWISH, но что-нибудь параллельное.

Недавно я участвовала в телевизионном шоу у себя на родине в Нидерландах [реалити-шоу "Beste Zangers", которое переводится как "Лучшие певцы"]. Это по-настоящему вдохновило меня начать сочинять, и то, что получилось, оказалось очень спокойным.

Я бы с удовольствием записала альбом, где меньшее на самом деле является большим. Что-то иное — не потому что мне скучно, а потому что если ты и так в одной из самых известных групп в своём жанре и у тебя есть кто-то вроде Tuomas'a Holopainen'a в роли автора песен, я на самом деле не вижу, что бы я ещё могла сказать сама, сделав ещё один металлический альбом».

NIGHTWISH



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

sike


19 июл 2020, 21:32		Слабачка.... А как же челлендж акцептед?))

Edit: тем более учитывая какие плохие последние два альбома Найтвиш.
Да и в свое время Ревамп кроме двух песен не зашёл.
А вот последний альбом After Forever был действительно шикарным и наверное самым сильным в их дискографии.

Gosha_Ramm


19 июл 2020, 23:25		Что-то я не очень понимаю, о каком 2008 идёт речь, и что тогда Флор делала в Nightwish. Разве что в параллельной вселенной.
Специально глянул оригинал, там то же. Видимо, речь о 2018.

Anubis


19 июл 2020, 23:38		@Gosha_Ramm
Имеется ввиду, что проект был создан в 2008 году, но материал был выпущен спустя 10 лет, когда был год отдыха от NIGHTWISH.


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