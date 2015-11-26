19 июл 2020



Вокалистка NIGHTWISH : «После 20 лет в роке и металле хочется чего-то другого»



Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen в недавнем интервью Metal Hammer ответила на вопрос, стоит ли ждать нового альбома NORTHWARD:



«Я не уверена, что он будет. Этот проект был создан в 2008 году. Так как у нас был год отдыха от NIGHTWISH, я смогла закончить его, смогла понять, актуальны ли песни, сможем ли мы записать его или нет. Я была просто счастлива, что у меня есть минутка, чтобы выпустить его даже через 10 лет после того, как мы его создали. Но после 20 лет рока и металла я думаю, что хочу сделать что-нибудь ещё. Я не имею в виду остановиться на NIGHTWISH, но что-нибудь параллельное.



Недавно я участвовала в телевизионном шоу у себя на родине в Нидерландах [реалити-шоу "Beste Zangers", которое переводится как "Лучшие певцы"]. Это по-настоящему вдохновило меня начать сочинять, и то, что получилось, оказалось очень спокойным.



Я бы с удовольствием записала альбом, где меньшее на самом деле является большим. Что-то иное — не потому что мне скучно, а потому что если ты и так в одной из самых известных групп в своём жанре и у тебя есть кто-то вроде Tuomas'a Holopainen'a в роли автора песен, я на самом деле не вижу, что бы я ещё могла сказать сама, сделав ещё один металлический альбом».







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