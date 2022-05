сегодня



NIGHTWISH открыли североамериканский тур



NIGHTWISH открыли североамериканский тур выступлением четвертого мая в History, Toronto, Ontario, Canada.



Сет-лист:



01. Noise

02. Planet Hell

03. Tribal

04. Élan

05. Storytime

06. She Is My Sin

07. Harvest

08. 7 Days To The Wolves

09. Dark Chest Of Wonders

10. I Want My Tears Back

11. Ever Dream

12. Nemo

13. How's The Heart? (Acoustic)

14. Shoemaker

15. Last Ride Of The Day

16. Ghost Love Score

17. The Greatest Show On Earth







