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NIGHTWISH начнут запись летом



Tuomas Holopainen в рамках недавней беседы ответил на вопрос, думал ли он над новым материалом группы:



«У меня есть песни, написанные во время пандемии. Я вполне смог воспользоваться этим временем. Мы впервые прослушали демо-записи всей группой около трёх недель назад, когда были в Америке. Всё идёт своим чередом».



Далее Tuomas рассказал, что он провёл «около года», работая над музыкой и текстами для следующего альбома NIGHTWISH:



«А после этого мы закончили работу над демо-записями около двух месяцев назад. Мы отправимся в студию следующим летом, так что примерно через год. Как я уже сказал, мы могли использовать это время для чего-то полезного».



На вопрос, вдохновляла ли его пандемия, Tuomas ответил:



«Да, в лирике есть несколько моментов, отражающих пандемию, но не в том смысле, в котором вы ожидаете».





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