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Nightwish

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21 июл 2021 : 		 Видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

16 июл 2021 : 		 Фрагмент концерта NIGHTWISH

1 июл 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Любила я в детстве блэчка жахнуть!»

22 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — об уходе басиста: «Это был очень неожиданный сюрприз»

16 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH и HENK POORT исполняют тему из мюзикла

15 июн 2021 : 		 Переиздание NIGHTWISH выйдет летом

5 июн 2021 : 		 Новый басист NIGHTWISH рассказал, как оказался в группе

4 июн 2021 : 		 NIGHTWISH собрали 150 000 зрителей

28 май 2021 : 		 NIGHTWISH представили басиста

18 май 2021 : 		 NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года

13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»

20 апр 2021 : 		 Анонс концерта NIGHTWISH

15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

6 апр 2021 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

26 мар 2021 : 		 Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH: «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»

1 мар 2021 : 		 Кавер-версия M83 от вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2021 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

4 фев 2021 : 		 NIGHTWISH перенесли виртуальный концерт

29 янв 2021 : 		 Пазлы NIGHTWISH выйдут весной

18 янв 2021 : 		 Кавер-версия Лары Фабиан от вокалистки NIGHTWISH

12 янв 2021 : 		 Marko Hietala уходит из NIGHTWISH

28 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «И что всех так волнует мой рост?»
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Видео с выступления вокалистки NIGHTWISH



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Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen отыграли первые сольные концерты в эпоху пандемии, состоявшиеся 15 июля в Het Zomertheater, 's-Hertogenbosch, Netherlands.

Сет-лист:

01. Ever Dream (NIGHTWISH song)

02. Euphoria (Loreen cover)

03. Storm In A Glass (NORTHWARD song)

04. Nemo (NIGHTWISH song)

05. Mama (Samantha Steenwijk cover)

06. Sweet Curse (REVAMP song) (with Henk Poort)

07. Dangerous Game ("Jekyll & Hyde" cover) (with Henk Poort)

08. Face Your Demons (AFTER FOREVER song)

09. Winner (Tim Akkerman cover)

Set 2:

01. Slow, Love, Slow (NIGHTWISH song)

02. Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper cover)

03. Strong (AFTER FOREVER song)

04. Élan (NIGHTWISH song)

05. Energize Me (AFTER FOREVER song)

06. Let It Go ("Frozen" cover)

07. Bridle Passion (NORTHWARD song)

08. Our Decades In The Sun (NIGHTWISH song)

09. Wolf And Dog (REVAMP song)

10. The Phantom Of The Opera (Andrew Lloyd Webber cover) (with Henk Poort)

Watch FLOOR JANSEN Perform NIGHTWISH Classics At First Pandemic-Era Solo Concert
































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