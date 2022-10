сегодня



Новый релиз NIGHTWISH выйдет осенью



Nuclear Blast выпустят "Human. :II: Nature. (Tour Edition)" NIGHTWISH 18 ноября в диджипаке на двух CD с бонусным Blu-ray, основу которого составит запись выступления в мае 2021 года "An Evening With Nightwish In A Virtual World", фрагмент из которого, "Noise", доступен ниже.



Трек-лист:



CD 1: Human. :II: Nature.



01. Music

02. Noise

03. Shoemaker

04. Harvest

05. Pan

06. How's The Heart?

07. Procession

08. Tribal

09. Endlessness



CD 2: All the Works of Nature Which Adorn the World



01. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Vista

02. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue

03. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green

04. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Moors

05. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Aurorae

06. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow

07. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Anthropocene (incl. "Hurrian Hymn To Nikkal")

08. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Ad Astra



Blu-ray: Virtual Live Show From The Islanders Arms 2021



01. Intro

02. Noise

03. Planet Hell

04. Alpenglow

05. Élan

06. Storytime

07. How's The Heart?

08. Harvest

09. Dark Chest Of Wonders

10. I Want My Tears Back

11. Ever Dream

12. Nemo

13. Sleeping Sun

14. Pan

15. Last Ride Of The Day

16. Ghost Love Score

17. The Greatest Show On Earth

18. All The Works Of Nature Which Adorn The World: VIII. Ad Astra







