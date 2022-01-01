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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
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Nightwish

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Новый релиз NIGHTWISH выйдет осенью



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Nuclear Blast выпустят "Human. :II: Nature. (Tour Edition)" NIGHTWISH 18 ноября в диджипаке на двух CD с бонусным Blu-ray, основу которого составит запись выступления в мае 2021 года "An Evening With Nightwish In A Virtual World", фрагмент из которого, "Noise", доступен ниже.

Трек-лист:

CD 1: Human. :II: Nature.

01. Music
02. Noise
03. Shoemaker
04. Harvest
05. Pan
06. How's The Heart?
07. Procession
08. Tribal
09. Endlessness

CD 2: All the Works of Nature Which Adorn the World

01. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Vista
02. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue
03. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green
04. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Moors
05. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Aurorae
06. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow
07. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Anthropocene (incl. "Hurrian Hymn To Nikkal")
08. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Ad Astra

Blu-ray: Virtual Live Show From The Islanders Arms 2021

01. Intro
02. Noise
03. Planet Hell
04. Alpenglow
05. Élan
06. Storytime
07. How's The Heart?
08. Harvest
09. Dark Chest Of Wonders
10. I Want My Tears Back
11. Ever Dream
12. Nemo
13. Sleeping Sun
14. Pan
15. Last Ride Of The Day
16. Ghost Love Score
17. The Greatest Show On Earth
18. All The Works Of Nature Which Adorn The World: VIII. Ad Astra




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