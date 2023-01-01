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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 11
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
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Nightwish

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20 мар 2023 : 		 Вокалистка NIGHTWISH ждет ребенка

27 янв 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 янв 2023 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Первый концерт после победы Floor был очень трогательный»

5 янв 2023 : 		 NIGHTWISH начнут запись в 2023

23 дек 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Рада, что у меня есть такая возможность!»

9 дек 2022 : 		 Лидер NIGHTWISH обещает сюрпризы

7 дек 2022 : 		 NIGHTWISH переносят концерты из-за процедур вокалистки

29 ноя 2022 : 		 NIGHTWISH впервые за 17 лет исполнили "Phantom Of The Opera"

23 ноя 2022 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH: «Мы с Floor как сестры»

18 ноя 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Рака нет!»

2 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления вокалистки NIGHTWISH

28 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Операция прошла успешно»

26 окт 2022 : 		 У вокалистки NIGHTWISH рак

12 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

8 окт 2022 : 		 Новый релиз NIGHTWISH выйдет осенью

6 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — о своём новом образе

4 окт 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполнила новый сингл

3 окт 2022 : 		 FLOOR JANSEN десять лет в NIGHTWISH

21 сен 2022 : 		 Новый альбом NIGHTWISH завершит трилогию

12 сен 2022 : 		 Новая видео вокалистки NIGHTWISH

9 сен 2022 : 		 Новая песня вокалистки NIGHTWISH

27 авг 2022 : 		 JUKKA KOSKINEN рад стать полноправным членом NIGHTWISH

23 авг 2022 : 		 JUKKA KOSKINEN стал постоянным членом NIGHTWISH

16 авг 2022 : 		 NIGHTWISH — о новом материале

5 авг 2022 : 		 NIGHTWISH начнут запись летом

19 июл 2022 : 		 Бывший басист NIGHTWISH не ждёт звонка от группы
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|||| сегодня

Вокалистка NIGHTWISH ждет ребенка



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Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen сообщила, что ждет ребенка. У нее и барабанщика SABATON уже есть шестилетняя дочка Freja, которая родилась 15 марта 2017 года.




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