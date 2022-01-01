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*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Новое видео STRATOVARIUS 11
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Nightwish

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Бывшая вокалистка NIGHTWISH: «Мы с Floor как сестры»



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В рамках недавней беседы с Tarja Turunen у нее спросили, поддерживает ли она какие-то взаимоотношения с Floor Jansen:

«Мы поддерживаем связь, а в последнее время и больше, потому что она сообщила поистине ужасную новость о том, что больна.Так что я поддерживаю с ней связь. Но с тех пор, как она присоединилась к NIGHTWISH, я была рядом с ней. Так что у меня нет никаких... Вообще-то, я надеюсь, что с ней все в порядке, все отлично, и она счастлива. Я этого и желаю. Время от времени, когда я бываю в Голландии, если у меня концерты в Голландии, она заглядывает и все такое прочее. Это очень, очень приятно.

В общем, я чувствую, что в металле мы как сестры — мы все как сестры в металле. Мы поддерживаем друг друга, все мы.

Когда я начинала заниматься металлом, я ощущала себя несколько одиноко, потому что на фестивалях, куда я приезжала, было не так уж много девушек; в основном я была единственной. А сейчас просто невероятно видеть столько женщин-вокалисток. Они подходят ко мне — если я их не узнаю, они подходят ко мне — подходят и разговаривают. И это очень мило. У нас возникает поистине прекрасная связь, и нам есть чем поделиться. И это тоже... Мне это очень нравится в наши дни. Все очень поменялось!»




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