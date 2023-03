сегодня



Видео полного выступления NIGHTWISH



Видео полного выступления NIGHTWISH, состоявшегося 25 марта на фестивале Loud Park Osaka, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Noise"

"Storytime"

"Tribal"

"Élan"

"Dark Chest of Wonders"

"I Want My Tears Back"

"Nemo"

"Shoemaker"

"Last Ride of the Day"

"Ghost Love Score"







