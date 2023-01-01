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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 35
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
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Nightwish

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27 янв 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

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Видео полного выступления NIGHTWISH



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Видео полного выступления NIGHTWISH, состоявшегося 25 марта на фестивале Loud Park Osaka, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Noise"
"Storytime"
"Tribal"
"Élan"
"Dark Chest of Wonders"
"I Want My Tears Back"
"Nemo"
"Shoemaker"
"Last Ride of the Day"
"Ghost Love Score"

NIGHTWISH - Fan-Filmed Video Of Entire Loud Park 2023 Show In Osaka Streaming




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