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NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года



Четырнадцатого мая состоялось вручение музыкальных наград Emma Gaala — церемония проходила на Hartwall Arena, Хельсинки, Финляндия. Приз за лучший металл-альбом года достался NIGHTWISH. Это уже 16 награда в карьере коллектива — никто из финских исполнителей не может похвастаться таким количеством наград.

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