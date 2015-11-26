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Nightwish

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18 май 2021 : 		 NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года

13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»

20 апр 2021 : 		 Анонс концерта NIGHTWISH

15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

6 апр 2021 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

26 мар 2021 : 		 Басист IRON MAIDEN похвалил альбом NIGHTWISH: «Это один из лучших по звуку альбомов, которые я когда-либо слышал в своей жизни»

1 мар 2021 : 		 Кавер-версия M83 от вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2021 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

4 фев 2021 : 		 NIGHTWISH перенесли виртуальный концерт

29 янв 2021 : 		 Пазлы NIGHTWISH выйдут весной

18 янв 2021 : 		 Кавер-версия Лары Фабиан от вокалистки NIGHTWISH

12 янв 2021 : 		 Marko Hietala уходит из NIGHTWISH

28 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «И что всех так волнует мой рост?»

25 дек 2020 : 		 "Ave Maria" от вокалистки NIGHTWISH

22 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

18 дек 2020 : 		 Концерты NIGHTWISH состоятся весной

15 дек 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

7 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

2 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет HEART

24 ноя 2020 : 		 Первый урок от вокалистки NIGHTWISH

16 ноя 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала кавер-версию хита из мультфильма

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH
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NIGHTWISH получили Emma Gaala за лучший альбом года



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Четырнадцатого мая состоялось вручение музыкальных наград Emma Gaala — церемония проходила на Hartwall Arena, Хельсинки, Финляндия. Приз за лучший металл-альбом года достался NIGHTWISH. Это уже 16 награда в карьере коллектива — никто из финских исполнителей не может похвастаться таким количеством наград.

NIGHTWISH Wins Emma Gaala Award 2021 For Best Metal Album Of The Year



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

olly71


18 май 2021, 12:45		Ну мы же понимаем что они получили бы награду при любом исходе даже если бы Туомас записал бы как он пердит в туалете .

Ress


18 май 2021, 12:58		Просто местные комментаторы не в состоянии оценить всю гениальность шляпника.

Xander


18 май 2021, 14:50		А там давать та уже наверное некому, приличных групп в Финляндии не осталось, большенство из них либо по умирали, либо спились или просто распались.
А НВ всё-таки по мимо того, что самая популярная группа Финляндии, можно сказать лицо страны, так ещё и самый успешный экспорт за её пределы

father


18 май 2021, 15:08		А как же Апокалиптика? Тоже нефиговый экспорт

Evil3062


18 май 2021, 15:27		Amorphis на голову выше последнего творения этого виа


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