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*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 21
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Nightwish

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22 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

18 дек 2020 : 		 Концерты NIGHTWISH состоятся весной

15 дек 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

7 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

2 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет HEART

24 ноя 2020 : 		 Первый урок от вокалистки NIGHTWISH

16 ноя 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала кавер-версию хита из мультфильма

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

22 окт 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 Техники NIGHTWISH исполняют песни группы

28 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод III

16 авг 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH представила сольный трек

27 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод II

19 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «После 20 лет в роке и металле хочется чего-то другого»

14 июл 2020 : 		 В честь NIGHTWISH назвали краба

8 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов

6 июн 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Сольный альбом? Ну...»

28 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я не старалась копировать тех, кто был до меня»

19 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском: видео

18 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH рада тёплому приёму её песни

14 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском

8 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Слишком оптимистично думать, что жизнь вернётся в нормальное русло осенью»

6 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH удивлена, что правительства всего мира были не готовы к COVID-19

26 апр 2020 : 		 Успехи в чартах NIGHTWISH

12 апр 2020 : 		 "How's The Heart?" от FLOOR JANSEN и TROY DONOCKLEY
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Уроки от вокалистки NIGHTWISH



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Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen запустила серию онлайн-уроков — третий доступен ниже.




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