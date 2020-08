сегодня



Концертное видео NIGHTWISH



NIGHTWISH опубликовали концертное видео на композицию "The Phantom Of The Opera", съемки которого проходили на выступлении в Хельсинки 21 октября 2005 года, в рамках финального концерта в туре по Once:



«После того, как неофициальное видео набрало более 70 000 000 просмотров, мы решили выложить его сами в надлежащем качестве для всеобщего удовольствия. Наслаждайтесь!»







