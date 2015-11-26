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Nightwish

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10 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

22 окт 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 Техники NIGHTWISH исполняют песни группы

28 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод III

16 авг 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH представила сольный трек

27 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод II

19 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «После 20 лет в роке и металле хочется чего-то другого»

14 июл 2020 : 		 В честь NIGHTWISH назвали краба

8 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов

6 июн 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Сольный альбом? Ну...»

28 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я не старалась копировать тех, кто был до меня»

19 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском: видео

18 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH рада тёплому приёму её песни

14 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала песню на голландском

8 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Слишком оптимистично думать, что жизнь вернётся в нормальное русло осенью»

6 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH удивлена, что правительства всего мира были не готовы к COVID-19

26 апр 2020 : 		 Успехи в чартах NIGHTWISH

12 апр 2020 : 		 "How's The Heart?" от FLOOR JANSEN и TROY DONOCKLEY

11 апр 2020 : 		 Видео с текстом ко всем новым песням NIGHTWISH

10 апр 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

10 апр 2020 : 		 Лидер NIGHTWISH сказал, что пандемия коронавируса сплотила сообщество

8 апр 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH рекомендует наслаждаться искусством своими глазами, а не через видеокамеру своего смартфона

7 апр 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH сказала, что в её семье несколько человек заразились коронавирусом: «Это ужасная болезнь»

6 апр 2020 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Я самый счастливый автор песен на свете»

28 мар 2020 : 		 "Nemo" от FLOOR JANSEN и TROY DONOCKLEY
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Концертное видео NIGHTWISH



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NIGHTWISH опубликовали концертное видео на “Ever Dream”, съёмки которого проходили в Orpheum Theatre (Vancouver, Canada) в 2015 году.

NIGHTWISH - Watch Pro-Shot Video Of вЂњEver DreamвЂќ In Vancouver



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

SS-ULTRA


10 ноя 2020, 13:46		Ну совсем мимо. Такое чувственное, мягкое, исполнение это прекрасной песни демонстрировала Турунен. А здесь кричит как потерпевшая в припеве, да и куплеты будто проговаривает а не пропевает. Мрак совсем.

Gustaff


10 ноя 2020, 17:24		Да, не просто это признавать, так как не люблю Таржу чисто по-человечески, но никто не исполнит эту песню так как она.

Oloir


10 ноя 2020, 18:20		Анетт исполняла ее круче, чем Таржа.


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