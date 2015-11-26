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*THERION почти записали новый альбом 34
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Nightwish

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9 фев 2021 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

4 фев 2021 : 		 NIGHTWISH перенесли виртуальный концерт

29 янв 2021 : 		 Пазлы NIGHTWISH выйдут весной

18 янв 2021 : 		 Кавер-версия Лары Фабиан от вокалистки NIGHTWISH

12 янв 2021 : 		 Marko Hietala уходит из NIGHTWISH

28 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «И что всех так волнует мой рост?»

25 дек 2020 : 		 "Ave Maria" от вокалистки NIGHTWISH

22 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

18 дек 2020 : 		 Концерты NIGHTWISH состоятся весной

15 дек 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

7 дек 2020 : 		 Уроки от вокалистки NIGHTWISH

2 дек 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет HEART

24 ноя 2020 : 		 Первый урок от вокалистки NIGHTWISH

16 ноя 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH записала кавер-версию хита из мультфильма

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

22 окт 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 Техники NIGHTWISH исполняют песни группы

28 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод III

16 авг 2020 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 авг 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH представила сольный трек

27 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов. Эпизод II

19 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «После 20 лет в роке и металле хочется чего-то другого»

14 июл 2020 : 		 В честь NIGHTWISH назвали краба

8 июл 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH запустила серию роликов

6 июн 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Сольный альбом? Ну...»

28 май 2020 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Я не старалась копировать тех, кто был до меня»
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Уроки от вокалистки NIGHTWISH



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Вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen запустила серию онлайн-уроков — третий доступен ниже.

NIGHTWISH Vocalist FLOOR JANSEN Posts Episode #4 Of Online Masterclass - Belting, Curbing & Overdrive (Video)



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Corpsegrinder04


9 фев 2021, 11:08		Чё-то на синюху тут похожа.

Умник


9 фев 2021, 11:15		Мне почему-то кажется, что она злая, как носорог. В смысле как злодей из кино, который творит зло ради зла. Из нее получился бы качественный Джокер, только женщина

Gustaff


9 фев 2021, 11:21		Мне кажется или для 39 лет с кучей бабла и публичной профессией можно было бы и получше выглядеть?! Она как злодейка из 101 долматинец, типа того) Короче, Туомас опять с пьяну забыл запереть свое стойло)

CosmicBear


9 фев 2021, 11:49		"Уроки математики от гитариста Slayer"

Sw0Rn


9 фев 2021, 12:07		Когда увидел новость, первая мысль - уроки чего?))
А вообще она похожа на Эйвор из клана Ворона


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