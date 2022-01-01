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JUKKA KOSKINEN рад стать полноправным членом NIGHTWISH



JUKKA KOSKINEN отреагировал на известия о том, что стал постоянным членом NIGHTWISH:



«Чуть больше года назад мне выпала честь присоединиться к группе в качестве сессионного басиста и начать исполнять удивительную музыку NIGHTWISH вместе с замечательными людьми. Всё было органично с самого начала, и я чрезвычайно рад, что мы вместе в этом маленьком путешествии!



И не в последнюю очередь спасибо вам, ребята со всего мира, за то, что официально приняли меня в семью NIGHTWISH! С нетерпением жду будущих концертов и альбома NIGHTWISH № 10!»







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