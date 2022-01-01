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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 15
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 13
*Новое видео KREATOR 13
*Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась 9
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Nightwish

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13 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Раньше 2023 мой альбом не ждите»

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10 май 2022 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

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5 май 2022 : 		 FLOOR JANSEN: «Я никогда не покину NIGHTWISH»

3 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет CLUESO

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25 мар 2022 : 		 Новая песня вокалистки NIGHTWISH

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 мар 2022 : 		 NIGHTWISH начали работу над альбомом

28 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

14 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

9 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

3 фев 2022 : 		 NIGHTWISH выпускают концертный релиз

24 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

21 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH собирается выпустить поп-трек

20 янв 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет тему из Jekyll & Hyde

30 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH

21 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню SAMANTHA STEENWIJK

7 дек 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет NIGHTWISH

16 ноя 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

23 окт 2021 : 		 NIGHTWISH отыграют несколько концертов с AMORPHIS и SONATA ARCTICA

13 сен 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

31 авг 2021 : 		 Кавер-версия KADAWATHA от вокалистки NIGHTWISH
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Вокалистка NIGHTWISH: «Раньше 2023 мой альбом не ждите»



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Floor Jansen в рамках промоушена сольного сингла "Fire" ответила на вопрос о том, не планирует ли она выпуск полноценного альбома:

«У меня есть и другие готовые песни, но в целом альбоме пока нет смысла. Из-за пандемии дела с NIGHTWISH все еще в силе и мы не закончили. похоже, что нам удастся это сделать сейчас. Так что пока я занята этим и не могу сказать: "Ладно, я готова выпустить альбом". Потому что это повлечет за собой желание проводит концерты, сделать правильный промоушен и все такое, а времени на это все нет — хоть это и очень приятная и роскошная проблема. Но это весело! Ну и большое отличие поп музыки в том, что ты можешь выпускать просто синглы. Это мир, где альбомы не имеют такого большого значения, в этом и есть большое отличие».




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