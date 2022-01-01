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Вокалистка NIGHTWISH: «Раньше 2023 мой альбом не ждите»



Floor Jansen в рамках промоушена сольного сингла "Fire" ответила на вопрос о том, не планирует ли она выпуск полноценного альбома:



«У меня есть и другие готовые песни, но в целом альбоме пока нет смысла. Из-за пандемии дела с NIGHTWISH все еще в силе и мы не закончили. похоже, что нам удастся это сделать сейчас. Так что пока я занята этим и не могу сказать: "Ладно, я готова выпустить альбом". Потому что это повлечет за собой желание проводит концерты, сделать правильный промоушен и все такое, а времени на это все нет — хоть это и очень приятная и роскошная проблема. Но это весело! Ну и большое отличие поп музыки в том, что ты можешь выпускать просто синглы. Это мир, где альбомы не имеют такого большого значения, в этом и есть большое отличие».







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